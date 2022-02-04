الجمعة 04 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«الإيمان والإلحاد».. أبرز كتب مؤسسة حبيب الكل بمعرض القاهرة للكتاب

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

أثار كتاب الإيمان والإلحاد، الذي أصدرته مؤسسة حبيب الكل الخيرية بالجناح الخاص بها، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ53، جدلًا واسعًا، وذلك لعنوانه الجذاب.

فقالت نور عادل، أحد أعضاء فريق جناح مؤسسة حبيب الكل الخيرية، لـ"الدستور" إن كتاب الإيمان والإلحاد هو الأكثر مبيعًا من بين كافة إصدارات المؤسسة التي تناقش أبرز الموضوعات الشائكة.

وتابعت: نقدم الكتب بعروض خاصة، وخصمًا يصل لـ20 و20٪، مؤكدة سعادتها بالكم الكبير من الزوار اليوم.

وانطلق معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ53، الأربعاء 26 يناير ويستمر حتى 7 فبراير، على أن يفتح أبوابه للجمهور الخميس 27 يناير، فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة، واختارت الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

IMG_20220203_144231


ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحًا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية إلى 1067 دار نشر وتوكيلًا.

وتركز الدورة الحالية للمعرض على البرنامج المهني، الذي تولي إدارة المعرض اهتمامًا كبيرًا به، لأنه يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، ويسعى لتوفير منصة مهنية متخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، وذلك عبر سلسلة من المؤتمرات والبرامج وورش العمل والجلسات المتخصصة، ويضم سبعة محاور رئيسية هي برنامج كايرو كولينج للناشرين الأجانب ويحضرها ناشرون من أكثر من 10 دولة غير عربية، ثم المؤتمر الدولي لتعاون الناشرين في عصر ما بعد كورونا، والذي ينظم بالتعاون مع معرض بكين الدولي للكتاب افتراضيًا، ويضم كلمات مسجلة لأكثر من 30 متحدثًا من مختلف الدول حول موضوع "سبل التعاون وتعزيز التنمية المشتركة في صناعة النشر"، ثم مؤتمر "الترجمة عن العربية جسر للحضارة- كتبنا تنير العالم" بمشاركة وزارتي الثقافة والهجرة ومجمع اللغة العربية بالقاهرة، ومركز أبوظبي للغة العربية ودولة اليونان ضيف الشرف، ويضم مؤتمرًا افتتاحيًا وثلاث ورش متخصصة حول الترجمة من العربية، ثم البرنامج التدريبي للناشرين والذي يضم خمس ورش تدريبية متخصصة يحاضر فيها ناشرون ومتخصصون في الجوانب المتعلقة بصناعة النشر، وتهدف لتقديم معرفة احترافية للناشر المصري.

IMG_20220203_144228
معرض القاهره الدولي للكتاب المؤتمرات الدولية ارض المعارض والمؤتمرات مركز مصر للمعارض مركز مصر للمعارض الدولية ذلك القاهرة الدولي للكتاب معرض القاهرة الدولي للكتا في معرض القاهرة الدولي للكتاب الكاتب يحيى حقى شخصية المعرض هوية مصر الثقافة وسؤال المستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ53 البرام الكاتب يحيى حقى مصر الثقافة وسؤال المستقبل معرض القاهرة الدولي للك تحل اليونان ضيف شرف الدورة المؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس عرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال ٥٣ معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال ٥٣

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

الأكثر قراءة

«لجنة اليقظة والتتبع»: وصلنا إلى أعقد مرحلة فى الحفر لإنقاذ الطفل ريان

وسائل إعلام مغربية: دخول 3 رجال إنقاذ لإخراج الطفل ريان العالق فى البئر

«أمطار غزيرة ورياح».. تفاصيل الطقس المتوقع خلال الـ 72 ساعة المقبلة

«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

لماذا ارتفعت أسعار البنزين 25 قرشًا.. وثبات سعر السولار؟

الآن نتيجة أولى ثانوى 2022 الترم الأول.. ورابط بوابة التعليم الأساسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

كيف بدأت حضارة مصر قبل أن يبدأ التاريخ؟

حسين دعسة

ماذا بعد" تصفية /انتحار" زعيم عصابة داعش سوريا؟

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر في سبع سنوات

مدحت بشاى

التحصين الثقافي في مواجهة المس المؤلم

عبد الرحيم طايع

حفرة على الطريق الدائرى!

مؤمن المحمدي

الأزهر والمرور

د. محمد عفيفي

طوبة وأمشير!

صور

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

انعقاد أول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الزيارة الأولى.. ماذا فعل وزير الجيش الإسرائيلى فى البحرين؟

فلسطين: إصابات بالرصاص المعدنى خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

«خارجية» إسرائيل تستدعى سفير أوكرانيا لجلسة توبيخ