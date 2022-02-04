رئيس الصين: بكين وموسكو بصدد إطلاق عامى التبادلات الرياضية

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إنه على استعداد للإعلان بشكل مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن الإطلاق الرسمي لعامي التبادلات الرياضية بين الصين وروسيا.

جاءت هذه التصريحات خلال محادثات الرئيس الصيني مع نظيره الروسي في بكين، حسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم.

وأضاف أن عامي التبادلات الرياضية بين الصين وروسيا، اللذين سيضمان أنواعا مختلفة من الأنشطة التي يمكن القيام بها، سيعمقان الفهم المتبادل والصداقة التقليدية بين الشعبين.

وأكد شي أن "الصين مستعدة للعمل مع روسيا على إفساح المجال كاملا للمميزات السياسية للعلاقات الثنائية، والدفع تجاه تحقيق المزيد من الإنجازات في التعاون البراجماتي الشامل".

كما دعا إلى تطبيق خارطة الطريق الخاصة بالتنمية عالية الجودة للتجارة الصينية-الروسية في البضائع والخدمات، وتعميق التعاون في مجالات مثل الزراعة والتجارة الخضراء والأدوية والصحة والاقتصاد الرقمي، وتعزيز ارتباطية البنية التحتية للنقل، والحفاظ على سلاسة اللوجستيات في قارة أوراسيا وكذا استقرار السلاسل الصناعية وسلاسل الإمداد على الصعيد العالمي.

وأضاف شي أنه "ينبغي على الصين وروسيا تعزيز الشراكة الاستراتيجية في الطاقة، ودفع مشاريع التعاون الكبرى في النفط والغاز على نحو مطرد، وتعزيز الابتكار المشترك في تكنولوجيات الطاقة الرئيسية، وزيادة التعاون في الطاقة الجديدة، وتبادل الدعم في ضمان أمن الطاقة، وكذا تحسين نظام الحوكمة العالمي للطاقة".

ودعا إلى المزيد من التعاون التكنولوجي والابتكاري بين الدولتين، خاصة في المجالات الرائدة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء ومشروع محطة أبحاث القمر الدولية.

وأضاف أنه يتعين على الجانبين تعميق الاتصال بشأن السياسات الضريبية والمالية، وتعزيز قدرتهما على مقاومة المخاطر المالية، والسعي تجاه تحقيق تضافر أكبر بين مبادرة الحزام والطريق والاتحاد الاقتصادي الأورو آسيوي.

