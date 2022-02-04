الجمعة 04 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جهود مكثفة لحل لغز العثور على جثة عجوز فى مياه نهر النيل بالجيزة

جثة
جثة

يكثف ضباط مباحث الجيزة من جهودهم لسرعة حل لغز العثور على جثة عجوز طافية في مياه نهر النيل شمال محافظة الجيزة ويقوم فريق البحث بفحص بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة لكشف هوية الجثة، كما يقوم فريق آخر من خبراء الأدلة الجنائية بمعاينتها لجمع الأدلة ورفع البصمات.

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طافية بنهر النيل شمال المحافظة، وعلى الفور دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري لمكان الواقعة.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة من انتشال جثة غريق وبالفحص ومناظرتها تبين أنها لشخص فى العقد السادس من عمره يرتدي جميع ملابسه مجهولة الاسم والهوية وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بالجثة.

 وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

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