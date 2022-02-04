الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التحالف العربى: بدء عملية تطهير «حرض» اليمنية من الألغام الحوثية

الألغام الحوثية
الألغام الحوثية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم، بدء عملية تطهير مدينة حرض بمحافظة حجة من آلاف الألغام الحوثية.

وقال التحالف- في بيان له إن ألوية اليمن السعيد بدأت تطهير مدينة حرض من آلاف الألغام الحوثية، مطالبًا المدنيين التريث للعودة لمنازلهم بمدينة حرض حرصًا على سلامتهم.

وأشار التحالف إلى أن العمليات الإنسانية والمساعدات بالمناطق المحررة ستنطلق بعد عمليات التطهير.

وبدأت، فجر اليوم، عملية ألوية اليمن السعيد من عدة محاور للتقدم في الساحل، وتراجع عناصر ميليشيا الحوثي أمام تقدم الألوية في حرض.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

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