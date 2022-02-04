«الداودى» يتابع مقترح تحقيق السيولة المرورية بشوارع مدينة قنا

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة ميدانية لمتابعة التصور المقترح لتحقيق السيولة المرورية بعدد من التقاطعات بشوارع مدينة قنا، رافقه محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أحمد صقر مدير إدارة مرور قنا، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية ورجال المرور.

وتفقد محافظ قنا التقاطعات المرورية أمام بسمة الشمال والمستشفي العام وميدان الدولفن وشارع كوبري دندرة، موجهًا رجال المرور بالحد من الكثافة المرورية وتحقيق الانسياب المروري وتلافي الاختناقات والزحام بشوارع مدينة قنا، ليشعر المواطن بمدي اهتمام الدولة به، وسرعة حل المشكلات ورفع المعاناة عن كاهله.

وشدد «الداودي» على أهمية التزام السائقين والمواطنين بالمسارات المرورية التي تم تحديدها وفقًا للعلامات الإرشادية مع الالتزام بالسرعات المقررة، والقواعد والإرشادات المرورية لتفادي الزحام، وفك الاختناق والتكدس المروري لاسيما في ساعات الذروة.