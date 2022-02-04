مصرع طفلتين فى حريق منزلهما بكفر الشيخ

لقيت طفلتان مصرعهما نتيجة حريق نشب بمنزلهما بقرية القواسم التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، إخطاراً يفيد بنشوب حريق بمنزل بقرية القواسم التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، نتيجة ماس كهربائي، وهرعت سيارات الدفاع المدني لموقع الحريق، وتم إخماد الحريق بالتعاون مع الأهالي، ما أدى لإصابة طفلتين بحروق من الدرجة الثانية والثالثة، وتم نقلهما لمستشفى كفر الشيخ العام، وعقب حجزهما بقسم الحروق، توفيت الطفلتان مفيدة صلاح عبد الحميد 3 سنوات وشمس محمد عامين ونصف العام.

وتبين من التحقيقات التي تم إجراؤها بمركز شرطة بيلا أن "هيام. م"، ربة منزل، تركت الطفلتين بحجرة، لتقضي بعض طلبات المنزل، وشب حريق، وحاول بعض الجيران فتح الباب لإخراج الطفلتين، وهرعت سيارات الدفاع المدني لموقع الحريق، لإخماده والذي التهم بعض محتويات المنزل، وتم نقل الطفلتين لمستشفى كفر الشيخ العام، وتوفيتا متأثرتين بالحروق، وشيع عدد من أهالي قرية القواسم جثمان الطفلتين، عقب تصريح النيابة.