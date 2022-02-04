الجمعة 04 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«فرقعة إعلامية».. «الترهوني» يرد على مزاعم بقاء «القذافي» حيا

معمر القذافي
معمر القذافي

قال الخبير العسكري الليبي محمد الترهوني، إن حديث الضابطة السابقة في النظام الجماهيري عائشة الفيتوري حول وجود العقيد معمر القذافي على قيد الحياة مجرد فرقعة إعلامية، مشيرًا إلى أن بعض الأشخاص يمشون بنظرية «خالف تعرف».

وأضاف «الترهوني» في تصريحات لـ«الدستور» أن نجلة العقيد الليبي الراحل معمر القذافي عائشة خرجت في أكثر من مناسبة وهي تنعي والدها وأخيها خميس، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات تمثل زوبعة في فنجان، فالجميع يعرف أن القذافي قتل عام 2011 وكذلك نجله وابنه، وهذه الروايات يحاول البعض أثارتها لأحداث زوبعة داخل الشارع الليبي.

ولفت الخبير العسكري والاستراتيجي الليبي إلى أن هناك تأكيد دولي وعالمي وأيضا من أسرته حول مقتلة، منوهًا إلى أن ظهور الضابطة السابقة في النظام الجماهيري رسالة موجهة، ومن الممكن أيضا أن تكون لأثارة الشعب، مضيفًا أن هذه التصريحات ليس لها أي أساس من الصحة، فالعديد من المقربين من القذافي أكدوا وفاته في عام 2011.

وفي وقت سابق، زعمت الضابطة السابقة في طاقم حراسة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي عائشة الفيتوري، بأن الزعيم الليبي لا يزال على قيد الحياة وإن الذي قتل هو أحد أقاربه.

وذكرت الفيتوري في مقابلة مع تلفزيون روسيا اليوم، أن القذافي لم يدخل إلى سرت بل الذي دخل هو شبيه له يدعى حميد أبومنيار القذافي، أما الزعيم فقد دخل إلى بني وليد ثم غادرها.

وقالت: «سيدي القائد لم يدخل مدينة سرت، بل حميد أبومنيار القذافي، الذي شبه لهم أنه هو. سيدي القائد دخل مدينة بني وليد (شمالا) ومن ثم غادرها».

محمد الترهوني لنظام الجماهيري عائشة الفيتوري العقيد معمر القذافي العقيد الليبي الراحل

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