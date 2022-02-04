روسيا: الرئيس الصينى وصف العلاقات مع موسكو بأنها «أكثر من مجرد تحالف»

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إن الرئيس الصيني، شي جين بينج، وصف علاقات بلاده مع روسيا بأنها أكثر من مجرد تحالف، وذلك عقب اجتماعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، في بكين.

وأضاف لافروف- في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء «تاس» الروسية- أن المسار الذي تسلكه العلاقات بين موسكو وبكين اتسم مجددًا بأنه الأفضل في تاريخ العلاقات الروسية والصينية برمتها، مُشيرًا إلى أن الزعيمين ناقشا خلال اجتماعهما مجمل العلاقات الثنائية وتفاصيل التعاون الدولي بين البلدين.

وأوضح أن الجانبين كررا تأكيدهما تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في جميع المجالات، التي تشمل: الاقتصاد والطاقة والعلاقات الإنسانية والثقافية والتعاون العسكري والعسكري التقني.

يُشار إلى أن المحادثات انطلقت في وقت سابق من اليوم بين الرئيس الصيني شي جين بينج، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الذي توجه إلى بكين لحضور حفل افتتاح الألعاب الأوليمبية، في أول زيارة له إلى الصين منذ بدء جائحة كورونا.