الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

5407 إصابات بكورونا خلال 24 ساعة فى الكويت

كورونا في الكويت
كورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل 5 آلاف و407 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد- 19)، وحالتي وفاة، في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 570 ألفا و142 إصابة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، في تصريح له، إنه تم تسجيل 5 آلاف و846 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 513 ألفا و20 حالة، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 90%.

وأضاف السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 84 حالة، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 54 ألفا و617 حالة.

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