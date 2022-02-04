13 فبراير.. افتتاح معرض «حكايات الجنوب والشمال» بالمركز الفرنسي بالإسكندرية

يستضيف المركز الثقافي الفرنسي بالإسكندرية افتتاح المعرض الجماعي “حكايات الجنوب والشمال” وذلك يوم الأحد الموافق ١٣ فبراير في تمام الساعة السابعة مسادً بمقر المركز الثقافي الفرنسي بالإسكندرية.

يأتي المعرض في إطار الفعاليات الثقافية المميزة في إطار الدورة السابعة لليلة الأفكار التي ستقدّم لكم برنامج ثري وغير مسبوق حول الموضوع التالي "لنبني معًا". مثل كل سنة، هذا الوقت الاستثنائي الذي يُنظم في الشبكة الثقافية الفرنسية كلها سيحتفل بالتبادل وتدفق الأفكار بين البلدان والثقافات والمجالات والأجيال.

في هذه السنة ستتناول الفعاليات فكرة الصمود وإعادة بناء المجتمعات التي واجهت تحديات عديدة وتغلبت عليها من خلال التضامن والتعاون بين الأشخاص والمجموعات والمجتمع المدني والدول وإشراك الفنون في حل المشكلات الاجتماعية المختلفة.

وفى ختام برنامج ليلة الأفكار يجري افتتاح معرض جماعي تحت عنوان "حكايات الجنوب والشمال" والقيم عليه الفنان محمد صبري بسطاوى. يسرد للجمهور المعرض مشاهد وحكايات من شمال مصر الى جنوبها لعشرين فنانا تشكيلي حيث ينطلق منها المعتقدات والأحلام، متحولة إلى فن يعبر عن تركيبة المجتمع وحقيقته الثقافية.

يشارك في المعرض عدد كبير من الفنانين من مختلف محافظات الجنوب والشمال في مصر والفنانون المشاركون هم أحمد السمرة - احمد حسنين- احمد حمدي عبد الجواد - احمد عثمان - احمد سنبل - احمد مجدي - أكرم الحلوجي- داليا رفعت- رامز تاج -رمضان عبد المعتمد - صلاح شعبان -طاهر حمودة - علاء ابو الحمد- عمر بدران - كلاى قاسم - مصطفى ربيع - محمد ربيع - مهاب عيد الغفار - منال شعيب - ياسمين الحاذق.

دخول المعرض بدعوات مجانية متاحة للجمهور من مختلف المحافظات لدى الأمن الخاص بالمعهد الثقافي الفرنسي بالإسكندرية.