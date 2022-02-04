الجمعة 04 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

دنيا سمير غانم تدعو لوالديها وتشارك الجمهور بصورة لهما

سمير غانم ودلال عبد
سمير غانم ودلال عبد العزيز

تحرص الفنانة دنيا سمير غانم، على الدعاء لوالديها بشكل مستمر خاصة في يوم الجمعة المبارك، وذلك بمشاركة صورة لهما ومطالبة الجمهور بالدعاء لهما أيضًا.

وشاركت دنيا، صورة قديمة جمعت والديها النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وعلقت قائلة: “اللهم في يوم الجمعة ارحم من يذكر سيرتهما بالخير دائمًا اللهم كما رفعت شأن أبي وأمي في الدنيا ارفع مكانتهما في الآخرة يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين".

جدير بالذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم، شاركت جمهورها مؤخرًا، بصورة عبر حسابها على تويتر، وكتبت: "حلمى الأكبر أن أجعل والديّ فخورين".

وحضرت دنيا، مؤخرًا إلى مسرح بكر الشدي بوليفارد الرياض، لحضور حفل توزيع جوائز  JOY AWARDS وهي جائزة صنَّاع الترفيه في نسختها الثانية بالسعودية، والمخصصة لأهل الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة والمؤثرين العرب.

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وائل لطفي

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