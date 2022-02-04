الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

دفن جثمان طفل صدمته سيارة أمام منزله فى البحيرة

جثة
جثة

صرحت النيابة العامة في البحيرة، اليوم الجمعة، بدفن طفل وتسليم جثمانه لذويه، عقب وفاته  متأثرا بإصابتة إثر اصطدام سيارة ملاكي به بطريق طلمبات حلق الجمل بالبحيرة، وطلبت تحريات الأمن حول الواقعة.

تلقى  مركز شرطة إدكو بالبحيرة ، بلاغا من المستشفى العام بوصول الطفل  إسلام سعيد خليل 4 سنوات ومقيم مركز إدكو جثة هامدة ادعاء حادث سير.

بالانتقال والفحص وسؤال أهلية المجني عليه قرروا أثناء قيام المجنى عليه باللهو أمام المنزل صدمته سيارة ملاكي مما تسبب في إصابته التي أودت بحياته.

حادث سير تحرير محضر التحفظ على وفاة طفل اليوم الجمعة صدمته سيارة سيارة ملاكي اصطدام سيارة اصطدام سيارة ملاكي

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