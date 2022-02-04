الجمعة 04 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الخارجية» تجتمع مع البعثات الدبلوماسية بشأن استضافة مصر قمة المناخ «كوب 27»

جانب من اجتماعات
جانب من اجتماعات الخارجية مع البعثات الدبلوماسية

عقدت وزارة الخارجية اجتماعات تعريفية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والسفراء المعتمدين في القاهرة من الدول العربية والإفريقية والأمريكية، حول استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر COP 27.

وحضر الاجتماعات السفيرة ماهي عبداللطيف مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، والسفير شريف عيسى مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، والسفير علاء موسى مساعد الوزير للشئون العربية.

جهود مصر لاستضافة قمة المناخ

وجاء ذلك في إطار التحضيرات الجارية لاستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 في نوفمبر المقبل.

اجتماعات الخارجية مع البعثات الدبلوماسية في القاهرة

وهدفت الاجتماعات إلى إبراز الجهود المصرية لاستضافة الدورة المقبلة للمؤتمر باعتباره الحدث الأكبر عالميًا للتصدي لظاهرة تغير المناخ ويشارك فيه رؤساء وممثلي الدول والحكومات ومختلف الشركاء الدوليين، حيث يتيح  الفرصة لتكاتف الجهود الدولية لاتخاذ إجراءات وخطوات مشتركة وفعالة للتصدى لظاهرة تغير المناخ فى ظل تنامى تداعياتها السلبية على كافة دول العالم.

مصر منفتحة على تناول كافة الموضوعات

وأحاط السفير وائل أبو المجد، الممثل الخاص للرئيس المعين للدورة 27 للمؤتمر وزير الخارجية سامح شكرى، السفراء بأهم الخطوات التي تتخذها مصر بالتنسيق مع مختلف الشركاء الدوليين لضمان وصول المؤتمر لمخرجات فعالة.

اجتماعات الخارجية مع البعثات الدبلوماسية

وأكد انفتاح مصر على جميع الأطراف لتناول مختلف الموضوعات محل التفاوض والبناء على النجاحات التي تحققت في الدورة الأخيرة للمؤتمر  بمدينة جلاسجو، مع التركيز على ضرورة البدء في تنفيذ كافة الالتزامات والتعهدات الخاصة بتمويل مشروعات تغير المناخ والتكيف مع آثاره السلبية والتخفيف منها باعتبار ذلك أحد أولويات الرئاسة المصرية للدورة المقبلة للمؤتمر.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار جهود وزارة الخارجية لحشد الزخم اللازم للدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وإطلاع المجتمع الدبلوماسي في القاهرة على الجهود التحضيرية للمؤتمر.

اجتماعات الخارجية مع البعثات الدبلوماسية
الخارجية المناخ مصر قمة المناخ الامم المتحدة كوب 27 COP 27

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

لماذا ارتفعت أسعار البنزين 25 قرشًا.. وثبات سعر السولار؟

المغرب: استمرار جهود إنقاذ الطفل ريان العالق فى بئر شمال البلاد

رسميًا.. مصر تتظلم من قرارات بكارى جاساما فى مباراة الكاميرون

موعد مباراة مصر القادمة أمام السنغال فى نهائي كأس أمم إفريقيا

مسؤول مغربي حول إنقاذ ريان: «المرحلة حساسة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

كيف بدأت حضارة مصر قبل أن يبدأ التاريخ؟

حسين دعسة

ماذا بعد" تصفية /انتحار" زعيم عصابة داعش سوريا؟

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر في سبع سنوات

مدحت بشاى

التحصين الثقافي في مواجهة المس المؤلم

عبد الرحيم طايع

حفرة على الطريق الدائرى!

مؤمن المحمدي

الأزهر والمرور

د. محمد عفيفي

طوبة وأمشير!

صور

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

انعقاد أول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

«خارجية» إسرائيل تستدعى سفير أوكرانيا لجلسة توبيخ

إسرائيل تسجل 46374 إصابة بكورونا.. ومخاوف من سرعة انتشار سلالة «BA2»

«التعاون الإسلامى» ترحب بتقرير منظمة العفو بشأن الاحتلال الإسرائيلى