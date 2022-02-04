«الخارجية» تجتمع مع البعثات الدبلوماسية بشأن استضافة مصر قمة المناخ «كوب 27»

عقدت وزارة الخارجية اجتماعات تعريفية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والسفراء المعتمدين في القاهرة من الدول العربية والإفريقية والأمريكية، حول استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر COP 27.

وحضر الاجتماعات السفيرة ماهي عبداللطيف مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، والسفير شريف عيسى مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، والسفير علاء موسى مساعد الوزير للشئون العربية.

جهود مصر لاستضافة قمة المناخ

وجاء ذلك في إطار التحضيرات الجارية لاستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 في نوفمبر المقبل.

اجتماعات الخارجية مع البعثات الدبلوماسية في القاهرة

وهدفت الاجتماعات إلى إبراز الجهود المصرية لاستضافة الدورة المقبلة للمؤتمر باعتباره الحدث الأكبر عالميًا للتصدي لظاهرة تغير المناخ ويشارك فيه رؤساء وممثلي الدول والحكومات ومختلف الشركاء الدوليين، حيث يتيح الفرصة لتكاتف الجهود الدولية لاتخاذ إجراءات وخطوات مشتركة وفعالة للتصدى لظاهرة تغير المناخ فى ظل تنامى تداعياتها السلبية على كافة دول العالم.

مصر منفتحة على تناول كافة الموضوعات

وأحاط السفير وائل أبو المجد، الممثل الخاص للرئيس المعين للدورة 27 للمؤتمر وزير الخارجية سامح شكرى، السفراء بأهم الخطوات التي تتخذها مصر بالتنسيق مع مختلف الشركاء الدوليين لضمان وصول المؤتمر لمخرجات فعالة.

اجتماعات الخارجية مع البعثات الدبلوماسية

وأكد انفتاح مصر على جميع الأطراف لتناول مختلف الموضوعات محل التفاوض والبناء على النجاحات التي تحققت في الدورة الأخيرة للمؤتمر بمدينة جلاسجو، مع التركيز على ضرورة البدء في تنفيذ كافة الالتزامات والتعهدات الخاصة بتمويل مشروعات تغير المناخ والتكيف مع آثاره السلبية والتخفيف منها باعتبار ذلك أحد أولويات الرئاسة المصرية للدورة المقبلة للمؤتمر.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار جهود وزارة الخارجية لحشد الزخم اللازم للدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وإطلاع المجتمع الدبلوماسي في القاهرة على الجهود التحضيرية للمؤتمر.