«خارجية» إسرائيل تستدعى سفير أوكرانيا لجلسة توبيخ

استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية السفير الأوكراني لديها ييفجين كورينتشوك، لجلسة توبيخ بعد انتقاده سياسة تل أبيب تجاه الأزمة الحالية بين أوكرانيا وروسيا.

وأعربت الخارجية الإسرائيلية، خلال الجلسة، عن رفضها الشديد لما قاله السفير الأوكراني بأن تل أبيب تتبنى وجهة النظر الصادرة عن روسيا، وهو ما رأته كاتهامات موجهة إليها دون أي دليل، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان».

وكتب السفير الأوكراني لدى إسرائيل، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، يتبنى وجهات النظر الصادرة عن روسيا فيما يخص أزمتها مع أوكرانيا.