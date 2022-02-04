الجمعة 04 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«معهد تكنولوجيا الأغذية» ينظم برنامجًا تدريبيًا لتأهيل الشباب الوافدين

تنظيم البرنامج التدريبي
تنظيم البرنامج التدريبي

انطلاقا من الدور الرائد لجمهورية مصر العربية فى مجالات التنمية المختلفة والتعاون المستمر مع الأشقاء العرب والدول الأفريقية، وتحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وإشراف الدكتور عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية ينظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية مركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة- دورة تدريبية خلال الفترة من 25 يناير وحتى 22 فبراير وذلك لعدد 40 متدربًا من الشباب الوافدين المقيمين في مصر من الأشقاء الأفارقة والعرب من دول (إريتريا – السودان – اليمن – العراق – سوريا) بالاضافة إلى متدربين مصريين. 
ويقول د شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية إن البرنامج التدريبى يهدف الى تأهيل الشباب العربى والإفريقى الوافدين المقيمين فى مصر للعمل فى مجال اعداد وتقديم الغذاء وذلك بغرض دمج هذا الشباب مع الشباب المصرى بحيث يكتسب المتدرب فى نهاية البرنامج المعرفة والمهارات التي تؤهله لسوق العمل فى إعداد وتصنيع وتقديم الغذاء.  
وأضاف "عرفات" أنه تم إعداد برنامج تدريبى متخصص يشتمل على عدد من المحاضرات النظرية لمدة 5 ايام وبرنامج تطبيقى عملى لمدة 15 يوما، حيث يتم تكليف كل متدرب بعمل مجموعة من المهام التطبيقية كمشروع من خلاله يتم تقييم أداء المتدرب على مدى اكتسابه المعرفة والمهارات المطلوبة، وتنفيذا للتعليمات فقد تم التنبيه على الالتزام بالاجراءات الاحترازية
للوقاية من فيروس كورونا. 

وكان قد نظم ندوة حول فوائد الزبادي الحيوي تحدثت فيها دكتورة إسلام علي بكر بسيوني الباحثة بقسم الأغذية الخاصة و التغذية معمل تكنولوجيا الأغذية التابع لمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية ومحطة البحوث الزراعية بأسيوط حيث تناولت فوائد الزبادى الحيوى الذي يعرف بأنه منتج لبني متخمر يحتوي على كائنات حية دقيقة حيوية باعداد كافية

الزراعة تنظم برنامج تدريبي لتأهيل الشباب العربي والإفريقى الوافدين إعداد وتقديم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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