الجمعة 04 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

الطقس
الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غدا السبت نهارا، مائلا للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد- معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد .
أما حالة الطقس ليلا شديد البرودة على كل الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وستكون هناك شبورة مائية صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد- أمطار خفيفة إلى متوسطة شمالا بنسبة حدوث 30% على مناطق من الوجه البحر السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بنسبة حدوث 40% على فترات متقطعة .
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 17 10
الإسكندرية 17 11
وادى النطرون 16 11
طنطا 16 10
شبين الكوم 17 10
دمنهور 17 10
بلطيم 16 10
مطروح 16 11
السلوم 16 10
سيوة 17 09
بورسعيد 18 11
دمياط 18 11
الزقازيق 17 10
المنصورة 16 10
الاسماعيلية 17 10
السويس 17 10
العريش 17 11
رفح 16 11
رأس سدر 16 09
نخل 14 01
نويبع 16 13
طابا 15 11
كاترين 07 03
الطور 17 08
شرم الشيخ 20 14
الغردقة 21 13
مرسى علم 20 11
الفيوم 16 09
بنى سويف 18 07
المنيا 18 07
أسيوط 18 07
سوهاج 19 07
قنا 19 07
الأقصر 20 09
أسوان 20 10
ادفو 20 08
أبوسمبل 19 08
الوادى الجديد 19 06
شلاتين 22 12
ابو رماد 22 12
حلايب 21 13
رأس حدربة 21 13

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