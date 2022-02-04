اليونان وألمانيا تفككان شبكة لتهريب المهاجرين غير الشرعيين

أعلنت السلطات اليونانية بالاشتراك مع السلطات الألمانية عن تفكيك شبكة من مهربي البشر الذين قاموا بتهريب مهاجرين غير شرعيين من اليونان إلى ألمانيا.

وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية، اليوم الجمعة، أن المهربين كانوا يستخدمون طريقة "التشابه بين الصور" لتهريب المهاجرين غير الشرعيين، وأشرفت على العملية وكالة إنفاذ القانون التابعة للاتحاد الأوروبي "يوروبول".

وتم القبض على رئيس المنظمة المشتبه به في أثينا أثناء تفتيش منزل وصادرت الشرطة عددًا كبيرًا من وثائق الهوية، وجهاز كمبيوتر محمول وأربعة هواتف محمولة.

وتقول السلطات إن الشبكة، التي تتألف في الغالب من مواطنين سوريين، استخدمت وثائق هوية مشابهة لتهريب المهاجرين إلى ألمانيا على متن رحلات جوية من أثينا وسالونيك، ويُعتقد أنها قامت بتهريب ما مجموعه 12 مهاجراً، بينهم سبعة قاصرين على أكثر من 10 رحلات منذ عام 2020 مقابل 4500-6000 يورو لكل شخص.

وتبحث الشرطة عن ستة مشتبهين بهم آخرين، إثنان منهم في ألمانيا.