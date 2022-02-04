التأمل والتنفس الجيد.. كيف تحصل على نوم عميق في وقت قياسي؟

العديد من الأشخاص لا يدركون النوم ويشعرون بالتوتر والقلق بمجرد الخلود للنوم فهي ظاهرة منتشرة بين العديد، مما يلحق الضرر بصحتك العقلية والجسدية، ولكن هناك أشياء يمكنك القيام بها للمساعدة.

وتشارك الدكتورة نعومي نيومان-بينارت، عالمة النفس وأخصائية التغذية، بأهم سبع نصائح للتخلص من هذا القلق لضمان حصولك على نوم جيد ليلاً:

قم بإزالة جميع الأجهزة من غرفة نومك

تقول الدكتورة نعومي: "هذه النصيحة هي الأكثر وضوحًا ، لكنها أيضًا أهم نصيحة يجب تبنيها"، لقد وجدت العديد من الدراسات أن استخدام الأجهزة الرقمية قبل النوم مباشرة يزيد من فرص إصابتك بنوم متقطع أو يجعلك تكافح من أجل النوم بسرعة، هذا لأن تطبيقات الوسائط الاجتماعية هذه تجعل عقولنا تشعر بالارتباك بسبب أنواع المحتوى التي نراها.

وتضيف أن الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة يمكن أن يجعلنا نشعر أيضًا بالاستيقاظ أكثر مما نريد في وقت النوم.

إذا شعرت بالتوتر قبل النوم ، سواء كان ذلك بسبب العمل أو لأي أسباب أخرى ، فإن أفضل ما يمكنك فعله هو أن تمنح نفسك ساعة أو ساعتين من الوقت صفر أمام الشاشات قبل أن تخطط للنوم.

“حاول أن تعتاد على إيقاف كل شيء بحلول الساعة 8 مساءً وانغمس في كتاب حيث سيساعد ذلك على تهدئة عقلك والسماح له بالتوقف ببطء بشكل طبيعي للسماح بنوم جيد ليلاً”.

التأمل والتنفس

التأمل والتنفس طريقتان رائعتان للمساعدة على تهدئة الدماغ وإيقافه قبل النوم، لكن كيف يبدو ذلك في الواقع؟

تقول الدكتورة نعومي: إن عملية التنفس هي ممارسة شاملة تهدف إلى تهدئة القلق وتقليل أي مشاعر توتر أو كرب، يمكنك العثور على العديد من البرامج التعليمية على YouTube التي ستوضح لك كيفية القيام بالتنفس، ولكن في الأساس يتعلق الأمر بإبطاء تنفسك والتركيز على تنفسك مما يتيح لك تصفية ذهنك وإيلاء اهتمام أكبر لجسمك.

التأمل مشابه لكنه يركز أكثر على تصفية العقل تمامًا، إذا كان بإمكانك القيام بـ 15 دقيقة من التأمل قبل النوم ، فمن المرجح أن تغفو بسرعة بسبب إفراغ عقلك من الضغوط اليومية.

تنغمس في الرعاية الذاتية

إذا كنت متوتراً في المساء، تقترح الدكتورة نعومي اعتماد روتين للرعاية الذاتية ليلًا والذي سيساعدك على الاسترخاء والاسترخاء قبل التوجه إلى السرير.

أشياء مثل طهي وجبة مغذية أثناء الاستماع إلى الموسيقى الهادئة، أو أخذ حمام فقاعات طويل بالزيوت الأساسية، أو إضاءة شموع العلاج العطري، أو الانغماس في قناع الوجه أو قراءة كتاب، هذه كلها تعتبر عناصر للعناية الذاتية وتعزز الاسترخاء.

جرب الأدوية العشبية

تقول الدكتورة نعومي: "المكونات العشبية الموجودة في شاي الأعشاب والمكملات الليلية هي وسيلة فعالة للمساعدة في تهدئة وتهدئة جسمك وعقلك قبل التوجه إلى السرير".

تشتهر المكونات مثل البابونج والخزامى والليمون والنعناع بخصائصها المريحة ، ويمكن العثور على معظمها في ماركات الشاي المنزلية.

أنشئ ملاذًا للنوم

يعد خلق بيئة مريحة وهادئة في غرفة نومك أمرًا أساسيًا للسماح لعقلك بالتصفية ، وتقليل مشاعر التوتر والقلق.

تضيف الدكتورة نعومي أنه إذا كنت تنام في غرفة فوضوية ، فقد يؤدي ذلك إلى عقل غير منظم وفوضوي.

تشرح قائلة: "قد تجد صعوبة في التوقف عن العمل أو الاسترخاء مع العلم أنك في غرفة تبدو وتشعر بالفوضى ، وقد تجعلك أيضًا تشعر بالضيق وعدم الاستقرار مما يجعل النوم أكثر صعوبة".

حاول إبقاء المنطقة التي تنام فيها مرتبة، استخدم ألوانًا محايدة للمفروشات ، وحافظ على الإضاءة خافتة وحاول ألا تغمر المنطقة بالكثير من الأشياء ، بشكل أساسي.

أود أيضًا أن أختار بياضات السرير البيضاء الناصعة لأن هذا قد يخدع عقلك ليجعلك تعتقد أنك في فندق مما قد يؤدي إلى نوم أفضل، أشعل الشموع ، جرب ناشرات غرف العلاج بالروائح وأي شيء آخر تعتقد أنه سيساعدك على الاسترخاء.

أدخل اتفاقية التنوع البيولوجي في روتينك الليلي

تقول الدكتورة نعومي: "اتفاقية التنوع البيولوجي هي مفهوم جديد إلى حد ما، لكنها استحوذت على عالم الصحة والعافية وهي الآن جزء من روتين كثير من الناس الليلي".

تقترح بضع قطرات من زيت CBD على اللسان كل مساء لمساعدتك على الاسترخاء.

"قد يخفف من مشاعر التوتر والقلق والمزاج السيئ ، مما يسمح بنوم جيد ليلاً" ، كما تقول. "أوصي دائمًا بزيت I-cann النعناع CBD الممزوج بلسم الليمون لدعم الاسترخاء والرفاهية العقلية."

القراءة

تقول الدكتورة نعومي: "القراءة هي النشاط الليلي القديم والمضمون لتهدئة عقلك ودفعك إلى نوم عميق، يمكن أن يكون لمبادلة هاتفك بكتاب تأثير كبير على نوعية نومك ويسمح لعقلك بالتوقف عن العمل ببطء لأنه يجب عليه التركيز على شيء واحد فقط.

قد يكون الانتقال من استخدام هاتفك إلى قراءة كتاب أمرًا صعبًا في البداية ، ولكن مع الممارسة قد تجد قريبًا أن الكتب أصبحت أفضل صديق لك عندما يتعلق الأمر بإنشاء روتين ليلي مريح.