الجمعة 04 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: المنتخب الوطني صنع إنجازًا جديدًا للرياضة المصرية

النائب أحمد أبوزيد،
النائب أحمد أبوزيد، عضو مجلس النواب

أكد النائب أحمد أبوزيد، عضو مجلس النواب، أن منتخب مصر الأول لكرة القدم انتصر على الكاميرون وصنع إنجازًا جديدًا للرياضة المصرية وقدم أداء رجولي رائع ومتميز ثبت خلاله أن فراعنة مصر تصنع المستحيل بعد الفوز الكبير على الكاميرون في مباراة تاريخية ومهمة، الأمر الذي يعكس مكانة وتفوق كرة القدم المصرية على مستوى القارة الإفريقية.

وقدم النائب أحمد أبو زيد، خالص التهاني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم (لاعبين، وجهاز فني، وأعضاء البعثة) بعد الفوز التاريخي على منتخب الكاميرون والصعود لنهائي بطولة الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.

ونجح المنتخب المصري في التأهل إلى نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، على حساب نظيره الكاميروني، إثر فوزه بركلات الترجيح (3-1) في اللقاء الذي جمعهما أمس الخميس، بالعاصمة  الكاميرونية ياوندي.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره السنغالي المتأهل على حساب بوركينا فاسو بفوزه (3-1) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس  الأول الأربعاء.

النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب فوز المنتخب المصري على الكاميرون أمم أفريقيا منتخب الكاميرون نهائي بطولة الأمم الإفريقية

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