برلماني: المنتخب الوطني صنع إنجازًا جديدًا للرياضة المصرية

أكد النائب أحمد أبوزيد، عضو مجلس النواب، أن منتخب مصر الأول لكرة القدم انتصر على الكاميرون وصنع إنجازًا جديدًا للرياضة المصرية وقدم أداء رجولي رائع ومتميز ثبت خلاله أن فراعنة مصر تصنع المستحيل بعد الفوز الكبير على الكاميرون في مباراة تاريخية ومهمة، الأمر الذي يعكس مكانة وتفوق كرة القدم المصرية على مستوى القارة الإفريقية.

وقدم النائب أحمد أبو زيد، خالص التهاني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم (لاعبين، وجهاز فني، وأعضاء البعثة) بعد الفوز التاريخي على منتخب الكاميرون والصعود لنهائي بطولة الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.

ونجح المنتخب المصري في التأهل إلى نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، على حساب نظيره الكاميروني، إثر فوزه بركلات الترجيح (3-1) في اللقاء الذي جمعهما أمس الخميس، بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره السنغالي المتأهل على حساب بوركينا فاسو بفوزه (3-1) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول الأربعاء.