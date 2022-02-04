انطلاق حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين

انطلق اليوم الجمعة، حفل افتتاح النسخة الرابعة والعشرين من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، في الاستاد الوطني في العاصمة الصينية بكين، وذلك بعد فترة من الجدل في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا وبعض التوترات السياسية.

ووصل الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ مرتدين الكمامات، كما ينتظر أن يشهد الحفل حضور عدد محدود من الشخصيات البارزة في مقدمتهم الرئيس الصيني فلاديمير بوتين والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وكان الاستاد نفسه قد شهد حفل افتتاح أولمبياد بكين 2008 الصيفي، بحضور عدد هائل من الزعماء كان في مقدمتهم الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش.

لكن التدابير الصارمة المتعلقة بجائحة كورونا، والتي حالت دون السماح بحضور جماهيري بكامل سعة الاستاد، إلى جانب المقاطعة الدبلوماسية من جانب عدة دول غربية على رأسها الولايات المتحدة بسبب سجل الصين في مجال حقوق الإنسان، جعلت ملامح حفل الافتتاح اليوم تبدو مختلفة بشكل كبير.

ويشهد أولمبياد بكين 2022 مشاركة نحو 2900 رياضي ورياضية من 91 دولة، يتنافسون على 109 ميداليات ذهبية في سبع رياضات و15 مسابقة اعتبارا من غد السبت وحتى 20 فبراير الجاري.

ومن المفترض أن يستمر حفل الافتتاح لمدة 110 دقائق ويخرجه المخرج الصيني الشهير زانج ييمو.

ولا يشهد حفل الافتتاح مشاركة نجوم بارزين أو مغنيين وراقصين محترفين، وإنما يقام بمشاركة ثلاثة آلاف من طلبة الجامعات وتلاميذ المدارس إلى جانب مواطنين عاديين من بكين ومحافظة خبي.