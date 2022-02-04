«لا تزني» الكلمة السادسة في االشباب وأبونا المطران

اجتمع مساء أمس، نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، بشباب الإيبارشية، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر بالقاهرة.

يأتي ذلك في إطار اجتماعات "الشباب وأبونا المطران"، والتي تنعقد للمرة السادسة، ضمن سلسلة لقاءات الوصايا العشر، التي يناقشها الاجتماع مع الشباب.

دار اللقاء حول الوصية السادسة، "لا تزن"، والتي تعني ألا تدخل في علاقات خاطئة وخطرة، تقوم فيها باستخدام الآخر فقط لوقت وتتركه، حيث أوضح نيافته أن كلمة "لا تزن" تعني ألا تستخدم الآخر وجسدك لك، بل أن تحب.

واختتم الاجتماع بكلمة من الأب فرنسيس وحيد، مسؤول خدمة شباب الإيبارشية البطريركية، شكر فيها جميع الحاضرين، كما دعاهم لعيش كلمة الله في واقع حياتهم اليومية.

وكان قد التقى صباح امس، صاحب النّيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والممثل القانوني لمدارس سان جورج بالكادر التعليمي لمدرسة سان جورج، بمدينة نصر.

جاء ذلك بمشاركة راهبات يسوع ومريم القبطيات، وجميع أعضاء الكادر التعليمي، والعاملين بالمدرسة، بدأ اللقاء بالصلاة من أجل شفاء نيافة الأنبا يوحنا قلته، ورسالة المدرسة، ثم تعرف نيافته على جميع الكادر التعليمي، والعاملين بالمدرسة.

وتضمن اللقاء كلمة نيافة الأنبا باخوم حول "ورسالة وهدف المدارس الكاثوليكية"، موكدًا على أن الدور الأساسي لمدارسنا الكاثوليكية هو إظهار محبة الله للإنسان، كما تمنى للجميع رسالة مباركة في عملهم. واختتم اللقاء بالصلاة، والتقاط الصور التذكارية.

فيما استقبل ، صاحب النّيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، في وقت سابق خلال الشهر الجاري، السيد أرت كربي، ممثل هيئة الإغاثة الكاثوليكية بمصر "CRS"، بالمقر الايبارشي بمصر الجديدة، وذلك نيابةً عن صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك.



شارك في اللقاء الأب كيرلس نظيم، مسؤول مكتب دياكونيا للتنمية. دار اللقاء حول بحث سبل التعاون المشترك بين الإيبارشية البطريركية، وهيئة الإغاثة الكاثوليكية، كما قدم الأنبا باخوم الشكر والتقدير لهيئة الإغاثة على المجهودات المبذولة من قبل الهيئة. واختتم اللقاء بالتقاط الصورة التذكارية.