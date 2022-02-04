الجمعة 04 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مياه المنيا» تُفعل مبادرة «دورك مهم»

المهندس رجب السعيد
المهندس رجب السعيد رئيس شركة مياه الشرب بالمنيا

قال المهندس رجب السعيد جبر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، إن الشركة قامت بتفعيل مبادرة "دورك مهم"، وذلك لتوعية العاملين بالشركة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والتي تعد نقلة نوعية لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف محافظات الجمهورية ولاسيما محافظات الصعيد التي تولي الدولة لها اهتماما غير مسبوق.

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وأوضح “السعيد”، أن الإدارة العامة للعلاقات العامة والتوعية قد قامت بعقد ندوة توعية لرؤساء القطاعات ومديري العموم ومديري الأفرع، وذلك لتوضيح جهود الدولة المصرية بمشروعات حياة كريمة وكذلك جهود الشركة في توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بعدد (٥) مراكز و(١٩٢) قرية بمراكز ملوي ودير مواس وابو قرقاص والعدوة ومغاغة. 

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وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ان العاملين بالشركة لهم دور مهم في المشاركة بحملات التوعية ونشر الرسائل الإيجابية التي توضح كيفية الحفاظ على المشروعات القومية والحفاظ علي شبكات الصرف الصحي وترشيد استهلاك المياه واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية والإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا بمواقع العمل والحفاظ علي الأصول والاستثمارات التي تضخها الدولة في هذا القطاع.

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وأشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إلى أن الإدارة العامة للتدريب نظمت برنامج تدريبي " الشركة تعمل دائما علي تنظيم الدورات التدريبية لتنمية قدرات ومهارات وتطوير الذات " للعمالة الحرفية تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب بالشركة القابضة، وذلك تماشيا مع اتجاهات الدولة في بناء الفرد وتأكيدا لحرص الشركة على تنمية قدرات العاملين في شتى المجالات، حيث تبنت الشركة استراتيجية جديدة في التدريب تعتمد على تدريب الفئات الوظيفية للمجموعة النوعية للعمالة الحرفية بهدف التقليل من أخطاء العمل ومنع حدوث إصابات العمل أو حدوث وفيات بسبب العمل والتقليل من الأعطال للمعدات وزيادة الرضا الوظيفي والولاء للشركة وبالتالي زيادة الإنتاجية.

رئيس مياه المنيا تفعيل مبادرة دورك مهم توعية العاملين بالشركة الجهود المبذولة بمشروعات حياة كريمة المهندس رجب السعيد جبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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