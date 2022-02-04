الجمعة 04 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: دخول مصر لمؤشر «جي بي مورجان» خطوة محفزة للاستثمار

النائب حسن عمار
النائب حسن عمار

أكد النائب حسن عمار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن دخول مصر لمؤشر جي بي مورجان، يعد شهادة جديدة في ثقة مجتمع المال والاستثمار الدولي في الاقتصاد المصري و ما تلاه من اصلاحات اقتصادية علي مدار السنوات السابقة بخلاف الاجراءات المكملة خلال تداعيات جائحة فيروس كورونا للابقاء علي تلك المكتسبات بالتوازي مع التوجهات الدولية لتقليص اسعار الفائدة عالميا لكبح جماح التضخم.

وأضاف "عمار"، أن مصر استطاعت تحقيق متطلبات البنك الدولى فى إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار، لافتاً إلى أن مصر خلال شهر يوليو الماضي كان لها تجربة رائدة في طرح أول سنداتها الخضراء علي مستوي افريقيا والشرق الأوسط والتي لاقت قبولا غير منقطع النظير لتصل جملة الاكتتابات التي تقترب من ملياري دولار ويبلغ حجم العطاء 750 مليون دولار بعد أن كانت 500 مليونا فقط.

خطوة محفزة

وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن انضمام السوق المصرية لمؤشر جي بي مورجان كثاني دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لذلك المؤشر، خطوة ستكون محفزة للاستثمار في ادوات الدين وجاذبة لرؤس الأموال الأجنبية في ظل ما يعانيه الاقتصاد العالمي من تداعيات كورونا.

النائب حسن عمار لجنة الشؤون الاقتصادية مجلس النواب المكتسبات السنوات السابقة الاجراءات المكملة فيروس كورونا

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