الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماكرون يستعد لمحادثات أزمة موسكو بعد تعهده بـ «تكثيف عملية السلام»

جريدة الدستور

يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موسكو لإجراء محادثات حول الأزمة الأوكرانية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد تعهده بـ "تكثيف عملية السلام" لتجنب المزيد من التصعيد في التوتر.

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، فإن الرئيس الفرنسي سيصل العاصمة الروسية يوم الاثنين المقبل قبل أن يتوجه إلى كييف يوم الثلاثاء للاجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

تفاصيل زيارة ماكرون لموسكو

وقال الكرملين إن بوتين سيناقش رد واشنطن على مطالبه الأمنية عندما يلتقي مع ماكرون الأسبوع المقبل.

وكررت إدارة بايدن ، في خطاب سلمه إلى الكرملين السفير الأمريكي في موسكو ، رفضها السابق للانصياع للمطالب الروسية، والذي طلب التأكيدات بأنه لن يُسمح لأوكرانيا أبدًا بالانضمام إلى الناتو ، وأن المعاهدة عبر الأطلسي ستقلص انتشارها في أوروبا الشرقية.

وقالت الولايات المتحدة إنها شددت على التزامها بسياسة "الباب المفتوح" للتحالف العسكري.

وقال الكرملين إن بوتين سيشرح لماكرون كيف تفهم روسيا الموقف الأمريكي ، وقال إن زيارته تعتبر زيارة مهمة.

وأجرى ماكرون ، الذي دعا إلى وقف التصعيد في الأزمة ، مرارًا وتكرارًا محادثات هاتفية مع بوتين وزيلينسكي خلال الأيام الماضية ، وكذلك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. وقال مكتبه إن المناقشات سعت إلى "تحديد العناصر التي ينبغي أن تؤدي إلى وقف التصعيد".

وقال المستشار الألماني أولاف شولتز أيضًا إنه سيزور موسكو قريبًا، لكن من غير المرجح أن ينضم إلى ماكرون في زيارته لأنه سيسافر إلى الولايات المتحدة يومي الأحد والاثنين.

 موسكو تنشر 100 ألف جندي بالقرب من حدود أوكرانيا مع روسيا

ونشرت موسكو نحو 100 ألف جندي بالقرب من حدود أوكرانيا مع روسيا وبيلاروسيا. ونفى الكرملين مرارا رغبته في غزو الأراضي الأوكرانية ، لكنه أعرب عن قلقه بشأن توسع الناتو وزيادة الوجود العسكري في أوروبا الشرقية.

 في إشارة محتملة إلى تلك المخاوف، قال مكتب ماكرون إن التبادلات بدأت على أساس "التوازن الاستراتيجي" في أوروبا ، والذي من شأنه أن يجعل من الممكن تحقيق "تقليل المخاطر على الأرض وضمان الأمن".

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وائل لطفي

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