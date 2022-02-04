الجمعة 04 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

اتحاد الكرة: تخوفنا من تعيينه منذ البداية

رسميًا.. مصر تتظلم من قرارات بكارى جاساما فى مباراة الكاميرون

بكاري جاساما
بكاري جاساما

أكد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الدعم الذي يلقاه المنتخب الوطني من جميع مؤسسات الدولة وفق الاستراتيجية التي وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان له أبلغ الأثر في مسيرة المنتخب في كأس الأمم الإفريقية.

وشدد جمال علام - في تصريحات له اليوم الجمعة- على أن المواقف الصعبة لا تزال مقترنة بمسيرة المنتخب في البطولة ورغم التفوق الواضح لفريقنا، إلا أن تزايد الضغوط علينا أدت إلى إيقاف المدرب ومساعده وحرمانهما بذلك من قيادة فريقهما في المباراة النهائية لبطولة كبيرة.

وأضاف، أن الاتحاد المصري لكرة القدم قدم تظلمًا من قرارات حكم مباراة الأمس الذي جاء أداؤه وقراراته في المباراة مؤكدة وجهة نظر الاتحاد المتخوفة من تعيينه منذ البداية، واحتجاجه على ذلك.

وأشار جمال علام إلى أن الاتحاد المصري يهمه مصلحة الكرة الإفريقية، لذلك عندما يلقي بعراقته وتاريخه الضوء على أحد السلبيات فيجب اعتبار ذلك أنه لمصلحة البطولة والكرة الإفريقية بشكل عام.

وهنأ علام لاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني على أدائهم الرائع ونجاحهم في الوصول إلى المباراة النهائية لبطولة الأمم الإفريقية.


وأضاف رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن التهنئة الحقيقية لجماهير الكرة المصرية التي لم تفقد ثقتها في منتخب بلدها حتى في أحلك الأوقات.

من جانبه، قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة: "إن المنتخب المصرى عازم على تحقيق إنجاز جديد للرياضة المصرية، والفوز بلقب البطولة الإفريقية للمرة الثامنة بما يقدمه من أداء بطولى وعروض قوية خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية".

جاء ذلك عقب فوز المنتخب المصرى على نظيره الكاميرونى بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة ٣ / ١ ليضرب موعدًا مع منتخب السنغال للمنافسة على لقب البطولة يوم الأحد المقبل.

قدم وزير الرياضة التهنئة للاعبى للمنتخب الوطنى على ما قدموه من جهد وأداء خلال مباراة الكاميرون صاحب الأرض والجمهور، وفوزهم فى المباراة والتأهل إلى نصف نهائى البطولة بشكل يعكس مكانة وتفوق كرة القدم المصرية على مستوى القارة الإفريقية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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