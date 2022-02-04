استمرار ارتفاع إصابات ووفيات كورونا حول العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا، اليوم الجمعة، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة:

وفي باكستان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 آلاف و377 إصابة جديدة و48 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و448 ألفا و663 حالة، فيما بلغ تراكمي الوفيات 29 ألفا و420 حالة وفاة.

وفي أستراليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 32 ألفا و46 إصابة جديدة و84 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و677 ألفا و871 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 4073 حالة وفاة.

وفي بلجيكا، سجلت السلطات الصحية 28 ألفا و57 إصابة جديدة، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 3 ملايين و267 ألفا و656 حالة، فيما سجلت 53 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29 ألفا و 185 حالة.

وفي تايلاند، سجلت السلطات الصحية 9909 إصابات جديدة، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى مليونين و475 ألفا و632 حالة، فيما سجلت 22 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 22 ألفا و253 حالة.

وفي اليابان، سجلت السلطات الصحية 103 آلاف و38 إصابة جديدة، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 3 ملايين و7 آلاف و476 حالة، فيما سجلت 90 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 19 ألفا و39 حالة.

وفي بوليفيا، سجلت السلطات الصحية 3396 إصابة جديدة، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 867 ألفا و71 حالة، فيما سجلت 28 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 21 ألفا و73 حالة.

وفي منغوليا، سجلت السلطات الصحية 694 إصابة جديدة، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 447 ألفا و464 حالة، فيما سجلت حالة وفاة واحدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2117 حالة.

وفي نيوزيلندا، سجلت السلطات الصحية 272 إصابة جديدة، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 17 ألفا و277 حالة، دون تسجيل حالات وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات حتى الآن 52 حالة وفاة.

وفي جورجيا، سجلت السلطات الصحية 22 ألفا و263 إصابة جديدة، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى مليون و272 ألفا و371 حالة، فيما سجلت 39 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 15 ألفا و 141 حالة.

وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4192 إصابة جديدة بفيروس كورونا وعشر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 383 ألفا و458 حالة والوفيات إلى 8075 حالة.

وفي سلوفينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11 ألفا و668 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 774 ألفا و508 حالات والوفيات إلى 5912 حالة.

وفي إستونيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8004 إصابات جديدة بفيروس كورونا وست وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 722 ألفا و212 حالة والوفيات إلى 6942 حالة.

وفي ليتوانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 12 ألفا و294 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 727 ألفا و200 حالة والوفيات إلى 7900 حالة.

وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6648 إصابة جديدة بفيروس كورونا و30 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و260 ألفا و407 حالات والوفيات إلى 18 ألفا و600 حالة.

وفي مولدوفا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5212 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 460 ألفا و307 حالات والوفيات إلى 10 آلاف و734 حالة.

وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8142 إصابة جديدة بفيروس كورونا و96 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 980 ألفا و402 حالة والوفيات إلى 33 ألفا و588 حالة.

وسجلت بولندا 47 ألفا و306 إصابات ووفاة 246 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 5 ملايين و83 ألفا و332 حالة، فيما بلغ تراكمي الوفيات 106 آلاف و306 حالات.

وفي النمسا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 36 ألفا و329 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و25 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و995 ألفا و346 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 14 ألفا 192 حالة وفاة.

وفي المجر، سجلت السلطات الصحية 16 ألفا و435 إصابة، فضلا عن 105 حالات وفاة لترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى مليون و616 ألفا و846 حالة والوفيات إلى 41 ألفا و741 حالة.

وفي نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1602 إصابة و16 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 964 ألفا و119 حالة والوفيات إلى 11 ألفا و794 حالة.