الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تتفقد مزرعة ومحطة بحوث البساتين بالقناطر الخيرية

قيادات الزراعة تتفقد
قيادات الزراعة تتفقد الزراعات

تفقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والدكتور خالد السلاموني رئيس الإدارة المركزية للمحطات البحثية، المحطة البحثية للبساتين ومركز التدريب ومزرعة المعهد بالقناطر الخيرية محافظة القليوبية.

وقال "صالح" إن ذلك في إطار جهود الوزارة لرفع كفاءة المحطات البحثية والمزارع التابعة لها لتحقيق الأهداف المرجوة منها واستغلال جميع المساحات الخالية فيها الاستغلال الأمثل وتطهير المساقي والمراوي الداخلية فيها وكذلك تنفيذ أساليب الري الحديث في جميع الأراضي التابعة للوزارة. 

كما تفقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والدكتور خالد السلاموني رئيس الإدارة المركزية للمحطات البحثية
والدكتور أحمد العكازي مدير المعمل الإقليمي للأغذية والأعلاف، المحطة البحثية ومزرعة الإنتاج الحيوانى التابعة للمعمل المركزي للاغذية والاعلاف بطريق مصر اسكندرية الصحراوي والمحطه البحثية جنوب التحرير.

وأكد "صالح" ان تفقد المحطات البحثية يتأتى تنفيذا لتوجيهات الوزير المستمرة بضرورة تطوير العمل البحثي التطبيقي لخدمة المجتمع والزراعة والمزارعين باستباط أصناف جديده عالية الإنتاجية تتحمل التغيرات المناخية والظروف الجوية المتقلبة
كما وجه صالح القائمين على المحطة والمزرعة بضروره استغلال المساحات الخالية ورفع كفاءتها لتحقيق عائد اقتصادي يتناسب مع إمكانياتها كذلك تنفيذ أساليب الري الحديث بجميع المحطات والمزارع لتكون نموذجا يحتذى للمزارعين.

الزراعة تتفقد مزرعة ومركز تدريب ومحطة بحوث البساتين بالقناطر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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