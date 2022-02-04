الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع مفاجئ 4 جنيهات فى أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم

الذهب
الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة في منتصف التعاملات بشكل مفاجئ بقيمة 4 جنيهات تزامنًا مع ارتفاع الذهب في البورصات العالمية.

وقال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في أسعار الذهب بسبب التباين في البورصات العالمية.

وسجلت الأسعار ارتفاعًا بشكل مفاجئ لتصل إلى نحو 910 جنيهات لعيار 24 بعدما سجل في التعاملات الصباحية 906 جنيهات.

وأضاف ميلاد لـ"الدستور" أن عيار 18 سجل نحو 682 جنيها، فيما سجل عيار 21 نحو 796 جنيهًا، وسجل عيار 24 نحو 910 جنيهات.

 

أسعار البورصات العالمية الذهب حركة الاسواق الاستقرار مفاجيء التعاملات

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وائل لطفي

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