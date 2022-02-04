اعتدال تدريجي في درجات الحرارة بالإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية، عقب صلاة الجمعة، اعتدالا في حالة الطقس، مع سطوع الشمس في مختلف مدن المحافظة، وارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

وشهدت طرق محافظة الإسماعيلية سيولة مرورية علي كل الطرق المؤدية من وإلي المحافظة، خاصة طريق "الإسماعيلية - القاهرة"، كما شهدت قناة السويس، انتظام حركة السفن في المجرى الملاحي لقناة السويس في الاتجاهين.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، اليوم الجمعة، انخفاضًا نسبيا فى درجات الحرارة الحرارة ليسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وشمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ، وأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على دمياط وبورسعيد ورفح والعريش وسانت كاترين.