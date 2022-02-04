صحفي مغربي يبرز لـ «الدستور» أخر تطورات انقاذ الطفل ريان

كشف الصحفي المغربي عبدالسلام الشامخ من صحيفة “هسبرس” المغربية، أخر التطورات في عملية انقاذ الطفل ريان من بئر شفشاون.

وقال الشامخ لـ"الدستور": إن الوضع صعب للغاية، وهناك محاولات جديدة للوصول إلى الطفل ريان لكن هذا يتطلب وقت طويل وجهد مضاعف بسبب صعوبة التضاريس ومخاوف من وقوع انهيار صخري جديد.

وتابع: هناك جرافات وآليات ثقيلة، مدعومة بفريق من الطوبوغرافيين والعشرات من عناصر السلطات المحلية والوقاية المدنية والدرك الملكي والقوات المساعدة، بإشراف مباشر من السلطات الإقليمية، تقوم بجهود متواصلة منذ مساء الثلاثاء لإنقاذ الطفل ريان، الذي سقط على عمق 32 مترا.

وأضاف: والدة ريان تؤكد أن ابنها مازال على قيد الحياة، ولن تفقد الأمل في عودته سالما كما أنه في صباح اليوم عناصر الوقاية المدنية قدمت قنينة اوكسجين للطفل ريان.

وظل ريان عالق منذ ما يقرب من 65 ساعة على عمق 32 مترا في بئر ضيقة بالقرب من منزل أسرته بمركز تمروت، في إقليم شفشاون، شمال المغرب.

ويحاول فريقا من المهندسين الطبوغرافيين المغاربة رصد مكان تواجد الطفل ريان قبل أن يغادر للسماح للجرافات باستكمال عملية الحفر.

وتتوقف أعمال الحفر من وقت الى آخر من أجل أخذ القياسات اللازمة لكون عملية الإنقاذ وصلت إلى مرحلة معقدة.

وعززت فرق الإنقاذ بالآليات العاملة في مجال الحفر بجرافة سادسة من أجل تسريع عمليات الحفر وجرف التربة، كما تمت تعبئة مروحية طبية تابعة للدرك الملكي وسيارة إسعاف وطاقم تمريضي متخصص في الإنعاش من أجل نقل الطفل ريان بعد انتشاله إلى المستشفى.

وأصبح الطفل ريان المغربي الأشهر عالميا، و توالت النداءات على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة بالإسراع في إخراج ريان ذي الخمس سنوات من قعر البئر، سائلين الله أن يحفظه كما حفظ النبي يونس في بطن الحوت.

وتصدر هاشتاج "أنقذوا_ريان" مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، بل تجاوز حدود البلاد ليصبح الترند الأول حتى في الجزائر، حيث اهتم رواد الإنترنت الجزائريون بمصير الطفل المغربي ريان، العالق في بئر منذ أكثر من يومين، وكانوا بين أكثر شعوب المنطقة نشاطا بخصوص هذا الموضوع.