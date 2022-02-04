حبس مسئول مصنع حلويات غير مرخص بالزيتون

أمرت نيابة الزيتون، اليوم الجمعة، بحجز المدير المسئول عن مصنع حلويات غير مرخص 24 ساعة على ذمة التحريات، وإرسال عينة من السلع الغذائية مجهولة المصدر المضبوطة للمعمل الجنائي لفحصها.

وتمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مصنع حلويات كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون، لإدارته مصنعا دون ترخيص، وحيازته كمية من السلع الغذائية مجهولة المصدر، ودون مستندات تدل على مصدرها، غاشًا بذلك جمهور المستهلكين.

وعثر بداخل المصنع على 2 طن ملح طعام، وطن سمسم، و600 كجم طحينة، و480 كجم عسل أسود، و85 كجم حلاوة طحينية، جميعها مجهولة المصدر، وبدون مستندات تدل على مصدرها.