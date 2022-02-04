الجمعة 04 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس مسئول مصنع حلويات غير مرخص بالزيتون

مصنع حلويات غير
مصنع حلويات غير مرخص

أمرت نيابة الزيتون، اليوم الجمعة، بحجز المدير المسئول عن مصنع حلويات غير مرخص 24 ساعة على ذمة التحريات، وإرسال عينة من السلع الغذائية مجهولة المصدر المضبوطة للمعمل الجنائي لفحصها.

وتمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مصنع حلويات كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون، لإدارته مصنعا دون ترخيص، وحيازته كمية من السلع الغذائية مجهولة المصدر، ودون مستندات تدل على مصدرها، غاشًا بذلك جمهور المستهلكين. 

وعثر بداخل المصنع على 2 طن ملح طعام، وطن سمسم، و600 كجم طحينة، و480 كجم عسل أسود، و85 كجم حلاوة طحينية، جميعها مجهولة المصدر، وبدون مستندات تدل على مصدرها.

مباحث إدارة التموين امن القاهرة ضبط مسئول مصنع حلويات قسم شرطة الزيتون مجهولة المصدر

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

الأكثر قراءة

لماذا ارتفعت أسعار البنزين 25 قرشًا.. وثبات سعر السولار؟

رسميًا.. مصر تتظلم من قرارات بكارى جاساما فى مباراة الكاميرون

المغرب: استمرار جهود إنقاذ الطفل ريان العالق فى بئر شمال البلاد

موعد مباراة مصر القادمة أمام السنغال فى نهائي كأس أمم إفريقيا

حقيقة إخلاء المدينة الجامعية لجامعة القاهرة وإلغاء الفصل الدراسي الثاني

ارتفاع مفاجئ 4 جنيهات فى أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

كيف بدأت حضارة مصر قبل أن يبدأ التاريخ؟

حسين دعسة

ماذا بعد" تصفية /انتحار" زعيم عصابة داعش سوريا؟

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر في سبع سنوات

مدحت بشاى

التحصين الثقافي في مواجهة المس المؤلم

عبد الرحيم طايع

حفرة على الطريق الدائرى!

مؤمن المحمدي

الأزهر والمرور

د. محمد عفيفي

طوبة وأمشير!

صور

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

انعقاد أول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل 46374 إصابة بكورونا.. ومخاوف من سرعة انتشار سلالة «BA2»

فلسطين: رفض بعض الدول تقرير «العفو الدولية» بشأن إسرائيل موقف غريب

جرافات الاحتلال تهدم مساكن فى رام الله.. والمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى