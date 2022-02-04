رئيس مدينة بورفؤاد يقود حملة مكبرة للقضاء على ظاهرة جامعي القمامة

شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، حملة مكبرة للقضاء على ظاهرة جامعي القمامة، صباح اليوم، تحت قيادة اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 عربات يد كان يستخدمها فارزي القمامة، وتشميع 3 محال بمنطقتي الأمل وسوق محمد علي، و تم التوجيه بالتحفظ علي المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم.

كما وجه رئيس الحي باستمرار الحملات والمتابعة الميدانية لضبط فارزي القمامة ومواجهتهم بكل شدة وحزم لما تمثله تلك الظاهرة السلبية من تبديد للمجهودات التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة في تجميل الشوارع والطرق الرئيسية وتطوير الحدائق .

وأضاف " عامر" بأنه في الوقت التي تقوم به المدينة بالتطوير وتجميل شوارع المدينة نجد هناك البعض من الخارجين علي القانون والمخالفين يقومون بتشوية المظهر الجمالي للمدينة من خلال إخراج القمامة من الصناديق المخصصة لذلك وإلقائها خارج الصندوق مطالباً المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية للقضاء علي تلك الظاهرة التي لا تليق بالمدينة.

وفي شأن آخر واصلت الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة ببورفؤاد حملاتها المكثفة لضبط ومصادرة مكبرات الصوت التي يستخدمها الباعة الجائلين وذلك للحد من انتشارها حيث قامت إدارة الإشغالات بمصادرة عدة مكبرات صوت وماكينات التشغيل أثناء إستعمالها من قبل الباعة الجائلين لما تسببه من إزعاج للمواطنين .

هذا وقد شدد رئيس الحي على استمرار متابعة هذه الحملات لمنع الباعة الجائلين من استخدام مكبرات الصوت، والتسبب في إزعاج المواطنين وكبار السن والمرضى . وذلك ضمن خطة مجلس المدينة في القضاء على كل مسببات التلوث لتصبح بورفؤاد خالية من التلوث.

وفي سياق متصل شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة بورفؤاد حملة إشغالات مكبرة استهدفت المقاهي والكافيتريات والشوارع الرئيسية والفرعية لفرض الإنضباط وتهذيب الشوارع من الإشغالات المخالفة بنطاق المدينة،و تم خلال الحملة رفع وإزالة الإشغالات والتعديات وضبط عدد من الإشغالات المتنوعة والتحفظ عليها وتطبيق القانون على المخالفين.