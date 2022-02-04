الجمعة 04 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الشمري: البرلمان العربي يضع دعم وتمكين المرأة في مقدمة أولوياته

لدكتورة مستورة بنت
لدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري

أكدت الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري، رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي، أهمية القانون الاسترشادي الذي يعمل عليه البرلمان العربي من خلال لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب كإطار مرجعي قانوني عام وشامل لمكافحة كافة صور العنف ضد المرأة، مشيرة إلى حرص البرلمان العربي على صياغة مشروع القانون وفق منهج تشاركي مع رؤساء اللجان في المجالس والبرلمانات العربية المعنية بالمرأة، بما يضمن الحماية الفاعلة للمرأة العربية في كافة  المجالات.

وقالت الشمري في كلمتها، إن البرلمان العربي وضع دعم وتمكين المرأة وحمايتها من مختلف أشكال العنف في مقدمة أولوياته، كونه يعتبر المرأة ركن أصيل في دولة القانون.

وأشارت إلى أن مشروع القانون الذي يعمل عليه البرلمان العربي يأتي في إطار "الوثيقة العربية لحقوق المرأة" التي أعدها البرلمان العربي وعرضت على مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في مارس 2017، وأطلقت في احتفالية عقدت بدولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون بين البرلمان العربي والمجلس الوطني الاتحادي في شهر أكتوبر 2019 ، منوهة إلى أن قضية العنف ضد المرأة  لا تؤذي المرأة فقط بل والمجتمع أيضا وتتطلب توعية مجتمعية، وهو ما سيتم مراعاته في مشروع القانون.

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