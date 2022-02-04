العثور على جثة شاب بالدقهلية.. والنيابة تطلب تحريات المباحث

في ظروف غامضة عثر أهالي عزبة خضير التابعة لقرية منشأة الجمال‏ مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، على جثة شاب ملقاة في الأراضي الزراعية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى منية النصر المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت تحريات المباحث عن هوية الشاب، وبسؤال أشقائه أكدوا أن المتوفي كان يتعاطى المواد المخدرة، وحاولوا علاجه ورفض، مؤكدين وفاته بجرعة مخدرات زائدة.

وورد بلاع بالعثور على جثة في الأرض الزراعية بعزبة خضير، وانتقلت سيارة إسعاف وضباط مباحث مركز منية النصر إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى «محمود ف»، 29 سنة، ‏مقيم بقرية النزل، وتم نقل الجثة إلى مستشفى منية النصر المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وباستدعاء أشقاء المتوفي وسؤالهم في محضر الشرطة، رجحوا وفاته بجرعة مخدرات زائدة، إذ أنهم حاولوا علاجه ولكنه رفض.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثة، لمعرفة سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الوفاة وظروفها وملابساتها.