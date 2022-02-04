الجمعة 04 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تردد قناة ssc الرياضية نايل سات 2022

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يعد تردد قناة ssc الرياضية نايل سات من اهم الاخبار التي يبحث عنها محبي ومتابعي الرياضة في الوطن العربي، حيث يرغب عشاق الساحرة المستديرة لمعرفة كل التفاصيل المتعلقة بتردد القناة للاستماع بكل ما تقدمه القناة من مباريات تصفيات كأس العالم آسيا ٢٠٢٢.
 

قناة ssc الرياضية نايل سات انطلق البث المباشر لها في أغسطس الماضي وخصصت لنقل كافة المباريات التي تشارك فيها المملكة العربية السعودية كذلك تنقل مباريات السوبر الاسباني والدوري السعودي ومباريات دوري أبطال آسيا وغيرها من البطولات الرياضية


 تردد قناة ssc الرياضية نايل سات 2022

 

تحتل المركز الاول على محرك البحث الاجتماعي جوجل خاصة وانها قناة مجانية لا تحتاج اي اشتراكات شهرية

ونستعرض خلال السطور التالية تفاصيل تردد قناة SSC
 

وأصبحت قناة SSC الرياضية ضمن شبكة قنوات ذات اهمية كبيرة في الوقت الحالي وذلك بعد حصولها على حقوق بث العديد من البطولات العالمية والمحلية  بجودة عالية و اشارة  قوية 

 تردد قناة ssc الرياضية نايل سات 2022
 

  • القمر الصناعي : نايل سات
  • التردد : 1252
  • استقطاب : افقي
  • معامل تصحيح الخطا 5/6
  • معدل الترميز 27500
     

تردد قناة SSC على قمر الصناعي عرب سات

  • القمر الصناعي : عرب سات
  • التردد: 12417.
  • استقطاب: عمودي.
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل التصحيح: 5/6.

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جدير بالذكر أن شبكة قنوات SSC الرياضية تمتلك سبة قنوات رياضية ويمكن استقبال ترددها عبي العديد من الأقمار الصناعية منها القمر عرب سات ونايل سات   تمكنت في وقت قصير من إثبات مصداقيتها للجمهور. من خلال بث المباريات  الرياضية المحلية والعالمية،  كذلك تقدم مجموعة من افضل البرامج الرياضية التي حازت على اعجاب جميع المشاهدين في مختلف الدول العربية  نظرا لانتمائها بالبرامج التحليلية حيث تقدم عدد من البرامج التحليلية على المباراة تضم عدد كبير من الخبراء الرياضيين المتخصصين.

تردد قناة ssc تردد قناة ssc الرياضية نايل سات نايل سات تصفيات كأس العالم اسيا ٢٠٢٢ الساحرة المستديرة الوطن العربى مباريات السوبر الاسباني

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

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