الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضربه بمفك.. ضبط طالب طعن زميله لمنعه من معاكسة الفتيات بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية

تلقى مأمور شرطة دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، بلاغا بإصابة طالب، في العقد الثاني من العمر بـاشتباه نزيف بالصدر، بسبب تعدي زميل له عليه بسبب دفاعه عن الفتيات، ورفضه معاكسة الفتيات في الشارع، وتم تحويل الطالب المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وذلك لتلقي العلاج.

وبدأت أحداث الواقعة بتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بورود بلاغ من مستشفى سوهاج الجامعي بمركز البلينا، بوصول السعداوي ع، 17 سنة، طالب بالصف الثاني الثانوي التجاري، ويقيم دائرة المركز مصابا باشتباه نزيف بالصدر، على إثر مشاجرة حدثت بينه وطالب آخر بسبب قيام الثاني بمعاكسة إحدى الفتيات في الشارع في أثناء الخروج من الامتحانات.

وبالفحص والتحري أفاد خال المجني عليه "عاطف ح"، 50 سنة، عامل، يقيم بذات الناحية، بأن طالب يدعى محمود ا، 17 سنة، طالب بالصف الثاني الثانوي التجاري، ويقيم بذات الناحية، تعدى على المصاب بالضرب بآلة حادة وإحداث إصابته المشار إليها، وذلك عقب انتهاء اليوم الدراسي بسبب معاكسة الفتيات في الشارع بعد الامتحانات، وقيامه بمضايقة البنات في أثناء السير في الشارع.

وعلى الفور قامت أجهزة الأمن في سوهاج، بضبط المتهم والأداة المستخدمة معه، وتبين إصابته بكدمات بالرأس وسحجات باليدين، وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة، واتهم المصاب المذكور بإحداث إصابته لذات السبب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

والتحري أفاد خال المجني عليه "عاطف ح"، 50 سنة، عامل، يقيم بذات الناحية، بأن طالب يدعى محمود ا، 17 سنة، طالب بالصف الثاني الثانوي التجاري، ويقيم بذات الناحية، تعدى على المصاب بالضرب بآلة حادة وإحداث إصابته المشار إليها بتقرير الصفة الطبية بمستشفى سوهاج الجامعي بسوهاج. 

أمن محافظة سوهاج شرطة امتحانات تحقيق النيابة مستشفى

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