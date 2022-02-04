الجمعة 04 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحباط بيع 3 أطنان أغذية فاسدة فى الإسكندرية

أغذية فاسدة
أغذية فاسدة

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بالاشتراك مع الجهات المعنية، بحملة أمنية أسفرت جهودها عن ضبط 3 أطنان من المواد الغذائية، أنواع مختلفة، داخل عبوات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية، كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة.

وتم ضبط 1250 عبوة سجائر وأدخنة أنواع مختلفة أجنبية الصنع ودون فواتير أو مستندات وغير مسددة الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة عليها، بحوزة المدير المسئول عن محل لبيع السجائر والخردوات، كائن بدائرة قسم شرطة العطارين، وذلك لقيامه بالاتجار فى السلع أجنبية الصنع مجهولة المصدر.

كما تم ضبط 1202 عبوة سجائر وأدخنة أنواع مختلفة أجنبية الصنع ودون فواتير أو مستندات وغير مسددة الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة عليها، بحوزة المدير المسئول عن محل لبيع السجائر والخردوات كائن بدائرة قسم شرطة المنشية، وذلك لقيامه بالاتجار فى السلع أجنبية الصنع مجهولة المصدر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإسكندرية وزارة الداخلية منتهية الصلاحية غير صالحة للاستهلاك الآدمي اجهزة الامن الأجهزة الأمنية غير صالحة للاستهلاك المواد الغذائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

الأكثر قراءة

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والكاميرون Programme National HD

المغرب: استمرار جهود إنقاذ الطفل ريان العالق فى بئر شمال البلاد

حقيقة إخلاء المدينة الجامعية لجامعة القاهرة وإلغاء الفصل الدراسي الثاني

موعد مباراة مصر القادمة أمام السنغال فى نهائي كأس أمم إفريقيا

أبرزهم مجدى يعقوب.. زيارات رسمية رفيعة المستوى للجناح المصرى بـ«إكسبو دبى»

تفاصيل تشييع جثمان جلال الشرقاوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

كيف بدأت حضارة مصر قبل أن يبدأ التاريخ؟

حسين دعسة

ماذا بعد" تصفية /انتحار" زعيم عصابة داعش سوريا؟

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر في سبع سنوات

مدحت بشاى

التحصين الثقافي في مواجهة المس المؤلم

عبد الرحيم طايع

حفرة على الطريق الدائرى!

مؤمن المحمدي

الأزهر والمرور

د. محمد عفيفي

طوبة وأمشير!

صور

انعقاد أول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة

بالصور ..مصر «تروّض» أسود الكاميرون وتصعد لنهائي كأس الأمم

ندوة نوال السعداوي في معرض الكتاب بحضور الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل 46374 إصابة بكورونا.. ومخاوف من سرعة انتشار سلالة «BA2»

فلسطين: رفض بعض الدول تقرير «العفو الدولية» بشأن إسرائيل موقف غريب

جرافات الاحتلال تهدم مساكن فى رام الله.. والمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى