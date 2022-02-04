«بايدن»: لدينا فرصة لبناء عالم يدعم حقوق الإنسان العالمية

حث الرئيس الأمريكي جو بايدن الأشخاص من خلفيات متنوعة على الالتقاء والتعاون للتغلب على التحديات العالمية.

في بيان بمناسبة اليوم الدولي للأخوة الإنسانية، الذي تم الاحتفال به في 4 فبراير، قال بايدن: إن على الجميع العمل معًا "لبناء عالم أفضل يدعم حقوق الإنسان العالمية، ويرفع بكل إنسان، ويعزز السلام والأمن للجميع".

وقال: "من التهديد المستمر لوباء كوفيد-19 وأزمة المناخ الوجودية إلى تصاعد العنف في جميع أنحاء العالم، تتطلب هذه التحديات تعاونًا عالميًا من الناس من جميع الخلفيات والثقافات والأديان والمعتقدات".

وأضاف: "إنهم يطلبون منا أن نتحدث مع بعضنا البعض في حوار مفتوح لتعزيز التسامح والاندماج والتفاهم"، في حياتي كان الإيمان دائمًا منارة للأمل ودعوة إلى الهدف حتى في أحلك الأيام.



وأكد: "تأمر التعاليم المقدسة عبر التقاليد الدينية بأن نحب بعضنا البعض، وأن نخدم ونحمي الفئات الأكثر ضعفًا، ونصون كرامة كل شخص، وهو ما يدور حوله اليوم العالمي للأخوة الإنسانية. "في هذا اليوم ، نؤكد- بالأقوال والأفعال- الإنسانية المتأصلة التي توحدنا جميعًا.

وواصل: "معًا، لدينا فرصة حقيقية لبناء عالم أفضل يدعم حقوق الإنسان العالمية، وينهض بكل إنسان، ويعزز السلام والأمن".

ويحتفل العالم اليوم الجمعة الموافق 4 فبراير باليوم الدولي السنوي الثاني للأخوة الإنسانية، الذي يصادف الذكرى الثالثة لتوقيع البابا فرنسيس والدكتور أحمد الطيب، الإمام الأكبر على الوثيقة التاريخية للأخوة الإنسانية.

من جانبه، قال الكاردينال ميغيل أنجيل أيوسو جيكسو، رئيس اجتماع اللجنة، إن هذا اليوم هو فرصة للناس لفهم الشعور بالمسئولية تجاه الفقراء والضعفاء والمشردين والمضطهدين.

وقال: "آمل أن تتحول الأخوة الإنسانية إلى حركة عالمية لتعزيز القيم الأخلاقية المشتركة بين جميع الشعوب من جميع مناحي الحياة. نحن نقدر بيان الرئيس بايدن في هذا اليوم المهم".