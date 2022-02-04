الجمعة 04 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«بايدن»: لدينا فرصة لبناء عالم يدعم حقوق الإنسان العالمية

جريدة الدستور

حث الرئيس الأمريكي جو بايدن الأشخاص من خلفيات متنوعة على الالتقاء والتعاون للتغلب على التحديات العالمية.

في بيان بمناسبة اليوم الدولي للأخوة الإنسانية، الذي تم الاحتفال به في 4 فبراير، قال بايدن: إن على الجميع العمل معًا "لبناء عالم أفضل يدعم حقوق الإنسان العالمية، ويرفع بكل إنسان، ويعزز السلام والأمن للجميع".

وقال: "من التهديد المستمر لوباء كوفيد-19 وأزمة المناخ الوجودية إلى تصاعد العنف في جميع أنحاء العالم، تتطلب هذه التحديات تعاونًا عالميًا من الناس من جميع الخلفيات والثقافات والأديان والمعتقدات".

وأضاف: "إنهم يطلبون منا أن نتحدث مع بعضنا البعض في حوار مفتوح لتعزيز التسامح والاندماج والتفاهم"، في حياتي كان الإيمان دائمًا منارة للأمل ودعوة إلى الهدف حتى في أحلك الأيام.


وأكد: "تأمر التعاليم المقدسة عبر التقاليد الدينية بأن نحب بعضنا البعض، وأن نخدم ونحمي الفئات الأكثر ضعفًا، ونصون كرامة كل شخص، وهو ما يدور حوله اليوم العالمي للأخوة الإنسانية. "في هذا اليوم ، نؤكد- بالأقوال والأفعال- الإنسانية المتأصلة التي توحدنا جميعًا.

وواصل: "معًا، لدينا فرصة حقيقية لبناء عالم أفضل يدعم حقوق الإنسان العالمية، وينهض بكل إنسان، ويعزز السلام والأمن".

ويحتفل العالم اليوم الجمعة الموافق 4 فبراير باليوم الدولي السنوي الثاني للأخوة الإنسانية، الذي يصادف الذكرى الثالثة لتوقيع البابا فرنسيس والدكتور أحمد الطيب، الإمام الأكبر على الوثيقة التاريخية للأخوة الإنسانية.

من جانبه، قال الكاردينال ميغيل أنجيل أيوسو جيكسو، رئيس اجتماع اللجنة، إن هذا اليوم هو فرصة للناس لفهم الشعور بالمسئولية تجاه الفقراء والضعفاء والمشردين والمضطهدين. 

وقال: "آمل أن تتحول الأخوة الإنسانية إلى حركة عالمية لتعزيز القيم الأخلاقية المشتركة بين جميع الشعوب من جميع مناحي الحياة. نحن نقدر بيان الرئيس بايدن في هذا اليوم المهم".

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

الأكثر قراءة

المغرب: استمرار جهود إنقاذ الطفل ريان العالق فى بئر شمال البلاد

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والكاميرون Programme National HD

حقيقة إخلاء المدينة الجامعية لجامعة القاهرة وإلغاء الفصل الدراسي الثاني

أبرزهم مجدى يعقوب.. زيارات رسمية رفيعة المستوى للجناح المصرى بـ«إكسبو دبى»

موعد مباراة مصر القادمة أمام السنغال فى نهائي كأس أمم إفريقيا

تفاصيل تشييع جثمان جلال الشرقاوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

كيف بدأت حضارة مصر قبل أن يبدأ التاريخ؟

حسين دعسة

ماذا بعد" تصفية /انتحار" زعيم عصابة داعش سوريا؟

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر في سبع سنوات

مدحت بشاى

التحصين الثقافي في مواجهة المس المؤلم

عبد الرحيم طايع

حفرة على الطريق الدائرى!

مؤمن المحمدي

الأزهر والمرور

د. محمد عفيفي

طوبة وأمشير!

صور

انعقاد أول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة

بالصور ..مصر «تروّض» أسود الكاميرون وتصعد لنهائي كأس الأمم

ندوة نوال السعداوي في معرض الكتاب بحضور الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل 46374 إصابة بكورونا.. ومخاوف من سرعة انتشار سلالة «BA2»

فلسطين: رفض بعض الدول تقرير «العفو الدولية» بشأن إسرائيل موقف غريب

جرافات الاحتلال تهدم مساكن فى رام الله.. والمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى