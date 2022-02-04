خبراء الصحة منقسمون حول رفع قيود كورونا فى التشيك

انقسم خبراء الصحة في جمهورية التشيك في الرأي حول قرار الحكومة فتح المطاعم والفنادق والمنشآت الرياضية أمام الجميع اعتبارا من التاسع من فبراير الجاري.

وقال عالم الأوبئة، راستيسلاف مادار، لوكالة الأنباء التشيكية، إنه كان يفضل أن تمضي الحكومة بوتيرة أبطأ والسماح بأن تكون اختبارات "بي سي آر" والمستضد بمثابة شهادة كوفيد قبل رفع كل القيود بالكامل.

واعتبر رئيس جمعية علماء الأمراض المعدية، بافل دلوهي، أنه من المنافى للعقل أن يكون حكم قضائي قد دعا إلى وضع حد للجائحة في جمهورية التشيك.

وعلى الجانب الآخر، انتقد خبراء آخرون قرار الحكومة بالإبقاء على الارتداء الإلزامي للكمامات في الأماكن المغلقة، حسب ما أورده الموقع الإلكتروني «راديو براغ إنترناشيونال».

وقال اختصاصي المناعة جيري شينكورا إنه لم يعد هناك سبب للإبقاء على هذه القاعدة، وأشار فويتك تون، وهو اختصاصي مناعة أيضا، إلى أنه في هذه المرحلة يجب أن تكون الكمامات طواعية.

وسجلت التشيك 44 ألفا و212 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وذكر راديو براغ الدولي، اليوم الجمعة، أن من بين الإصابات الجديدة 37 ألفا و662 حالة إصابة جديدة، و6 آلاف و550 حالة إعادة عدوى.

وحذرت وزارة الصحة التشيكية من أن عدد الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى جراء إصابتهم بالفيروس في العاصمة براغ تضاعف في الأسابيع الثلاثة الماضية، كما ارتفع عدد المصابين الذين يحتاجون إلى رعاية مركزة بمقدار الثلث خلال نفس الفترة.

وقد تخطت حالات الإصابة المسجلة في التشيك منذ بداية تفشي الوباء حاجز الـ3 ملايين حالة، فيما تجاوز إجمالي الوفيات 37 ألف حالة، وبلغ عدد المتعافين 2.7 مليون شخص، وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء التشيكي.