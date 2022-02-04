«إسكان كفر الشيخ» توافق على تأسيس «الجمعية التعاونية للبناء والإسكان»

وافق المهندس أحمد محمود الشناوي، المدير العام في مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة كفر الشيخ، على كتاب إدارة تعاونيات البناء والإسكان بإصدار قرار على ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لاتحاد العاصمة بمنطقة أوقاف كفر الشيخ.

ونص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية أنه وفقاً لعقد التأسيس الابتدائي المؤرخ 28/11/2021 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم 34 مؤسسًا بتاريخ 28/11/2021 فإنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية لبناء المساكن باسم (الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لاتحاد العاصمة بمنطقة أوقاف كفر الشيخ) وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكاني الصادر برقم 14 لسنة 1981 وقد سجل النظام الداخلي وعقد التأسيس بمحافظة كفر الشيخ.