الجمعة 04 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«إسكان كفر الشيخ» توافق على تأسيس «الجمعية التعاونية للبناء والإسكان»

عاصم الجزار
عاصم الجزار

وافق المهندس أحمد محمود الشناوي، المدير العام في مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة كفر الشيخ، على كتاب إدارة تعاونيات البناء والإسكان بإصدار قرار على ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لاتحاد العاصمة بمنطقة أوقاف كفر الشيخ.

ونص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية أنه وفقاً لعقد التأسيس الابتدائي المؤرخ 28/11/2021 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم 34 مؤسسًا بتاريخ 28/11/2021 فإنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية لبناء المساكن باسم (الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لاتحاد العاصمة بمنطقة أوقاف كفر الشيخ) وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكاني الصادر برقم 14 لسنة 1981 وقد سجل النظام الداخلي وعقد التأسيس بمحافظة كفر الشيخ.

كتاب مرافق جنيه ماء قرار فتوح كفر الشيخ مدير وزير العاصمة محافظ باب أحمد مؤرخ عقد بيان جمعية مصري شيخ رسمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

الأكثر قراءة

المغرب: استمرار جهود إنقاذ الطفل ريان العالق فى بئر شمال البلاد

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والكاميرون Programme National HD

حقيقة إخلاء المدينة الجامعية لجامعة القاهرة وإلغاء الفصل الدراسي الثاني

أبرزهم مجدى يعقوب.. زيارات رسمية رفيعة المستوى للجناح المصرى بـ«إكسبو دبى»

موعد مباراة مصر القادمة أمام السنغال فى نهائي كأس أمم إفريقيا

تفاصيل تشييع جثمان جلال الشرقاوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

كيف بدأت حضارة مصر قبل أن يبدأ التاريخ؟

حسين دعسة

ماذا بعد" تصفية /انتحار" زعيم عصابة داعش سوريا؟

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر في سبع سنوات

مدحت بشاى

التحصين الثقافي في مواجهة المس المؤلم

عبد الرحيم طايع

حفرة على الطريق الدائرى!

مؤمن المحمدي

الأزهر والمرور

د. محمد عفيفي

طوبة وأمشير!

صور

انعقاد أول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة

بالصور ..مصر «تروّض» أسود الكاميرون وتصعد لنهائي كأس الأمم

ندوة نوال السعداوي في معرض الكتاب بحضور الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل 46374 إصابة بكورونا.. ومخاوف من سرعة انتشار سلالة «BA2»

فلسطين: رفض بعض الدول تقرير «العفو الدولية» بشأن إسرائيل موقف غريب

جرافات الاحتلال تهدم مساكن فى رام الله.. والمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى