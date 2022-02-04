الجمعة 04 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

البلطى بـ24 جنيهًا.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الجمعة

الاسماك
الاسماك

شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، اليوم الجمعة، حالة من الاستقرار، باستثناء بعض الأصناف، في سوق العبور للجملة، والتي جاءت على النحو التالي:

- سعر السمك البلطي "1" من 21 : 24 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

- سعر السمك البلطي "2" من 17 : 20 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

- سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 17 : 37 جنيهًا (تكنا بلاستيك).

- سعر كيلو فيليه بلطي ما بين 30 : 110 جنيهات.

- سعر السمك البوري "1" يتراوح من 40 : 50 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

- وظل سعر السمك البوري "2" مستقرًا ليتراوح من 32 : 38 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

- تراوح سعر سمك دنيس ما بين 90 : 130 جنيهًا للكيلو.

- سعر المكرونة السويسي من 30 : 60 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- سعر المكرونة الخليجي 20 :30 جنيهًا للكيلو.

- سعر المكرونة المجمدة من 20 : 30 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

- سجل سعر كيلو السمك الشعور ما بين 30 : 50 جنيهًا (طاولة خشب).

- سجل سعر سمك سردين ما بين 20 : 40 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- سجل سعر سمك سردين مجمد ما بين 15 : 25 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

- سجل سعر المرجان "1" من 30 : 40 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- سجل سعر المرجان "2" من 22 : 28 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- سجل سعر سمك مرجان مجمد من 19 : 25 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

- سجل سعر سمك بربون "1" من 32: 50 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- سجل سعر سمك بربون "2" من 24 : 30 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- سجل سعر سمك بربون مجمد من 20 : 30 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

- وصل سعر برانيس إسكندراني من 25 : 45 جنيهًا (طاولة خشب).

- سعر السمك البياض الأملس "2" (خليجى- بحيرة ناصر- مزارع) من 30 : 40 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

- سعر السمك البياض الأملس "1" بلدي نحو من 80 : 100 جنيه للكيلو (تكنا بلاستيك).

- سجل سعر سمك ماكريل مجمد من 25 : 35 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- تراوح سعر الكسكمري من 20 : 30 جنيهًا.

- سجل سعر قشر البياض من 80 : 100 جنيه للكيلو.

- سجل سعر سمك موسى من 90 : 130 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- سجل سعر سمك كابوريا 50 : 130 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

أما أسعار الجمبري فجاءت كالتالي:
- أسعار جمبري جامبو من 400 : 480 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- أسعار جمبري "1" من 300 : 380 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- أسعار جمبري "2" من 200 : 280 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- أسعار جمبري "3" من 90 : 150 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- أسعار جمبري مجمد "2" 85 : 165 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

المأكولات البحرية حالة من الاستقرار السمك البوري اسعار الاسماك سمك ماكريل مجمد سوق العبور للجملة سمك مرجان مجمد سعر السمك البلطى سمك سردين مجمد سعر كيلو السمك الشعور سعر كيلو البلطي الأسواني سعر السمك البوري سمك بربون مجمد سمك موسى سعر كيلو البلطي سعر سمك بربون 2 سعر سمك بربون مجمد سعر سمك مرجان مجمد سعر المكرونة السويسي سعر سمك بربون 1 سعر المرجان 2 سعر المكرونة المجمدة عر سمك سردين سعر المرجان سعر السمك البوري 1 البلطى الأسوانى سمك بربون سعر السمك سمك دنيس فلية بلطي

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قيمة مصر

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