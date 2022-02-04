وزير الإسكان يشرح لنظيره الإيفواري تجربة مصر فى توفير أنماط الإسكان المختلفة

التقى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، السيد كونى نابانى برونو، وزير الإسكان بدولة كوت ديفوار، والسفير ثيموتى إيزوان، سفير دولة كوت ديفوار بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، وبحضور مسئولى الوزارة، وذلك لعرض التجربة المصرية فى مشروعات الإسكان بأنواعها المختلفة، وعلى رأسها برنامج الإسكان الاجتماعى، ومشروعات تطوير المناطق غير الآمنة، وإنشاء المدن الجديدة.

وفى بداية اللقاء، رحب الدكتور عاصم الجزار بوزير الإسكان بدولة كوت ديفوار، وسفير كوت ديفوار بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، مؤكدًا استعداد الدولة المصرية لنقل خبراتها الكبيرة فى مشروعات الإسكان وإنشاء المدن الجديدة، وغيرها من مشروعات التنمية العمرانية، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وقوة العلاقات بينهما.

وعرض وزير الإسكان فيلمًا يوضح مجهودات وزارة الإسكان فى تنفيذ المشروعات السكنية المتنوعة، وتطوير المناطق غير الآمنة، وإنشاء المدن الجديدة، وغيرها من المشروعات التنموية المختلفة، التى تنفذها الوزارة فى إطار عملية التنمية الشاملة التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه.

وتناول الوزير تجربة الدولة المصرية فى توفير أنماط الإسكان المختلفة، والتى تلائم مختلف شرائح المجتمع، حيث تعمل الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان، على توفير وحدة سكنية لكل مواطن بما يتناسب مع مستوى دخله، تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسي، موضحًا أن سياسات وزارة الإسكان تعمل على رفع جميع مستويات العمران، وتحقيق السكن الملائم لجميع شرائح المجتمع، من خلال 3 أساليب، وهى: الدعم لشريحة محدودى الدخل، والمساندة لشريحة متوسطى الدخل، والإتاحة لشريحة الدخل الأعلى.

كما استعرض وزير الإسكان تجربة الدولة المصرية فى تطوير المناطق غير الآمنة، والتى تم الانتهاء من تطويرها على مستوى الدولة المصرية، حيث تم تنفيذ 250 ألف وحدة سكنية بالإسكان البديل، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقضاء على ظاهرة المناطق ذات الخطورة على حياة المواطنين، وتوفير السكن اللائق لقاطنى تلك المناطق، وهو ما تم تنفيذه بالفعل، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وحق الإنسان في السكن اللائق.

وأكد الدكتور عاصم الجزار أن الدولة المصرية توسعت فى إنشاء المدن الجديدة، فى إطار تحقيق أهداف المخطط الاستراتيجي القومى لمصر، وهدفه الأول مضاعفة المعمور، وفى الوقت ذاته امتدت يد الدولة لتطوير العمران القائم، ومن أوضح الأمثلة على ذلك تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، وهى المنطقة التي لم يقترب منها أحد لعقود، ويتم تطويرها حاليًا.

من جانبه توجه السيد كونى نابانى برونو، وزير الإسكان بدولة كوت ديفوار، بالشكر على دعوة وزارة الإسكان المصرية، والاستقبال الحافل منذ وصوله لمصر، مؤكدًا أن ما شاهده من مشروعات كبرى يدل على عظمة الدولة المصرية، وخبرتها فى المجالات المتعددة، وخاصة مجال التنمية العمرانية والتشييد والبناء.

وأعرب وزير الإسكان بدولة كوت ديفوار، عن إعجابه الكبير بما شاهده من مشروعات فى مصر، والتى استفاد منها دروسًا كثيرة، متمنيًا المزيد من التعاون فى مجالات التنمية العمرانية، وذلك في إطار جودة العلاقات بين كوت ديفوار ومصر فى ظل قيادة الرئيس الحسن واتارا، والرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف: كان لنا الشرف أن نستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي فى كوت ديفوار، كما أنه سبق للرئيس الحسن واتارا، زيارة مصر، وهذا يدل على قوة العلاقات بين البلدين، موضحًا أن رئيس كوت ديفوار، ورئيس الوزراء يؤكدان على تدعيم العلاقات بين البلدين، ونقل التجربة المصرية الناجحة في مجال الإسكان الاجتماعى، ونهدف لفتح علاقات اتصال مع شركات القطاع الخاص المصرية، بجانب العلاقات القوية مع الحكومة المصرية.

كما استعرض وزير الإسكان بدولة كوت ديفوار، احتياجات بلاده فى مجال الإسكان، وخاصة الإسكان الاجتماعى، وتطوير المناطق العشوائية، حيث يقومون بتعديل وتصحيح سياسات الإسكان بكوت ديفوار، مؤكدًا أن أول دولة يقوم بزيارتها بعد اعتماد إصلاح سياسات الإسكان، هى مصر، للاستفادة من التجربة المصرية، وخاصة في مجال الإسكان الاجتماعى، وتطوير المناطق العشوائية.