«لو باريزيان» الفرنسية: منتخب الفراعنة لا يستسلم

أشادت صحيفة" لو باريزيان" الفرنسية بأداء المنتخب المصري في لقاءه مع نظيره الكاميروني في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية في 2022.

وقالت الصحيفة الفرنسية: لقد صنعت مصر مفاجأة يوم الخميس خلال مباراة نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية بتغلبها على البلد المضيف ، الكاميرون ، في نهاية ركلات الترجيح (3-1) بعد التعادل السلبي في نهاية الوقت الإضافي.

وتابعت الصحيفة ان مصر لا تستسلم، فبعد انتصار المنتخب على كوت ديفوار ثم الانتصار على حساب المغرب في الجولة التالية بعد الوقت الإضافي (2-1) ، حقق الفراعنة أداءً جديداً ، الخميس ، بالفوز على البلد المضيف الكاميرون بركلات الترجيح (3-1).

وتابعت: ان فريق الكاميرون الذي لا يقهر لم يتمكن من العثور على خطأ ضد مصر القوية وسيواجه المنتخب السنغال يوم الأحد في نهائي مثير للغاية.

أبو جبل

قالت الصحيفة: لا يوجد إنجاز عظيم بدون حارس مرمى عظيم و على الرغم من إصابته ، كان حارس المرمى محمد أبو جبل هو رجل مباراة نصف النهائي بصد تسديدتين على المرمى.

واستطاع حارس الزمالك أن يصعد بمنتخب مصر للنهائي مع عدم ارتكابه أي أخطاء.

وحقق المنتخب الوطني رقما قياسيا جديدا بعد فوزه على الكاميرون اليوم، إذ تأهل الفراعنة إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية للمرة العاشرة في التاريخ، ليفض الشراكة مع منتخب غانا الذي كان يتساوى مع منتخب مصر في عدد مرات بلوغ المباراة النهائية للكان برصيد (9 مرات) لكل منهما.

وفي 9 نهائيات قارية خاضها منتخب مصر من قبل، توج الفراعنة باللقب 7 مرات أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010، وخسر نهائي البطولة مرتين عامي 1962 أمام منتخب إثيوبيا، و2017 أمام الكاميرون.

أما المنتخب الغاني فتأهل لنهائي أمم إفريقيا 9 مرات، ولكنه حصد اللقب 4 مرات فقط أعوام (1963، 1965، 1978، 1982).

ومن ضمن المكاسب التي حققها الفراعنة أيضا ببلوغ المباراة النهائية للكان، هي الجائزة المالية التي سيحصدها طرفا النهائي القاري، وذلك بعدما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قبل انطلاق البطولة، زيادة الجوائز المالية للمسابقة، حيث سيحصل المنتخب المتوج باللقب على مبلغ 5 ملايين دولار بزيادة قدرها نصف مليون دولار مقارنة بالبطولة السابقة، على أن يحصد المنتخب الوصيف مبلغ 2 مليون و750 ألف دولار.