ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار قبل صدور تقرير الوظائف الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع الدولار اليوم الجمعة، إذ تنتظر الأسواق تقرير الوظائف الأمريكية الذي قد يؤثر على ميل مجلس الاحتياطي الاتحادي لتشديد السياسة النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1805.90 دولار للأوقية. وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة إلى 1807.20 دولار.

وقال إيليا سبيفاك الخبير في تداول العملات في ديلي فوركس، إنه إذا شجع تقرير الوظائف الأمريكية الميل العام داخل مجلس الاحتياطي إلى تشديد السياسة النقدية فمن المفترض أن يؤدي ذلك إلى تراجع كبير في أسعار الذهب.

وارتفع الذهب بنحو 0.9 بالمئة هذا الأسبوع، حيث أدى تراجع الدولار إلى زيادة الإقبال على المعدن النفيس.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22.47 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1029.49 دولار وزاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 2344.98 دولار.

وقال محللون إن تصاعد التوتر بشأن أوكرانيا قد يدفع أسعار البلاديوم للارتفاع خوفا من تعطل الإمدادات من روسيا.

وأشار المحلل المستقل روس نورمان، إلى أن ضعف الدولار يساعد الذهب، علاوة على "الطلب الجيد من جانب صناديق المؤشرات المتداولة أمس، وهو ما قادنا لتجاوز المستوى السحري البالغ 1800 دولار".

ويعتبر الذهب من أدوات التحوط من التضخم، لكن تشديد السياسة النقدية قد يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وحل المعدن النفيس على دعم اليوم الأربعاء من تصريحات مسؤولين من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هدأت التوقعات بزيادات حادة في أسعار الفائدة هذا العام وأضعفت الدولار، ما جعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

وتراجعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات، ما وفر دعما إضافيًا للذهب.