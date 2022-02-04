العراق: مقتل 5 إرهابيين وتدمير 18 وكرًا خلال أسبوع

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، مقتل 5 إرهابيين وتدمير 18 وكرًا، حصيلة العمليات الأمنية في عموم العراق خلال أسبوع.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، اليوم الجمعة- أن حصيلة واجبات وكالة وزارة الداخلية لشئون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وتوابعها للفترة من 27 يناير الماضي إلى 3 فبراير الجاري؛ شملت مقتل 5 إرهابيين وتدمير 18 مضافة تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي.

وأضافت أن القوات العراقية تمكنت خلال العمليات الأمنية من تنفيذ أوامر قبض بحق 54 إرهابيا مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4/ إرهاب من القانون العراقي، فضلا عن ضبط 14 عبوة ناسفة.

كما أعلنت الخلية عن مقتل أكثر من 350 عنصرا في تنظيم "داعش" الإرهابي، كانوا محتجزين في سجن الحسكة بسوريا أثناء محاولة الهروب منه.

ونقلت الخلية في بيان أصدرته الخميس:"تابعت قيادة العمليات المشتركة مجريات محاولة هروب المحتجزين من الإرهابيين في سجن الحسكة في الجمهورية العربية السورية أخيرًا، وشرعت القطعات الأمنية فورا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الحدود العراقية بشكل كامل بالتعاون والتنسيق مع مستشاري التحالف الدولي. وبعد تدقيق المعلومات تبين أن هذه العملية كانت محاولة لإطلاق سراح 4400 عنصر من الإرهابيين المحتجزين في سجن الحسكة، حيث تم قتل أو إلقاء القبض على المسئولين عن التخطيط للهجوم وتنفيذه".

وتابعت: "تؤكد قيادة العمليات المشتركة من خلال المعلومات المتوفرة والدقيقة التي جمعت مع مستشاري التحالف الدولي بأن ما يقرب من 3900 من هؤلاء الإرهابيين محتجزون بشكل آمن في سجن جديد، وقد تم تأمين تواجد ما يقرب من 100 عنصر من الإرهابيين في المستشفيات".

ولفتت قيادة العمليات المشتركة، حسب البيان، إلى أن "أكثر من 350 من المحتجزين من عناصر داعش الذين حملوا السلاح أثناء هذه المحاولة الفاشلة قتلوا خلال الهجوم، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى مع استمرار حساب عدد من إرهابيي (داعش) حيث يجب إكمال عمليات التحليل والاسترداد الإضافية قبل أي تقييم إضافي".