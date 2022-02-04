مصرف إيطالى يعتزم إعادة 25 مليار دولار إلى المستثمرين

أعلنت مجموعة "إنتيسا سان باولو" المصرفية الإيطالية، أنها ستعيد أكثر من 22 مليار يورو (25 مليار دولار) إلى المستثمرين خلال الفترة الممتدة حتى عام 2025.

وتشير وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الخطوة تجعل "إنتيسا سان باولو" أحدث بنك أوروبي يقوم بمكأفاة المستثمرين بعائدات أعلى بعد أن خفف البنك المركزي الأوروبي القيود على المدفوعات.

وقالت المجموعة، التي مقرها ميلانو، في بيان أوردته وكالة بلومبرج، اليوم الجمعة، إنها تعتزم دفع 70% من أرباحها السنوية إلى المساهمين عبر توزيعات نقدية على الأرباح المتحققة بين عامي 2022 و2025.

وأضافت المجموعة أن الرقم التراكمي يشمل أرباحًا تم دفعها على أرباح عام 2021، مشيرة إلى أنها ستقوم هذا العام أيضا بإعادة شراء أسهم بقيمة 3.4 مليار يورو.

ويعمل حاليًا كارلو ميسينا، الرئيس التنفيذي لمجموعة إنتيسا سان باولو، على زيادة الحوافز للمستثمرين وسط اشتداد المنافسة بشأن المدفوعات مع منافسين أوروبيين من بينهم، بنك "بي.إن.بي باريبا" الفرنسي وبنك "يونكريديت" الإيطالي.

ويسعى ميسينا منذ فترة طويلة لجذب المستثمرين من خلال واحدة من السياسات الأكثر سخاء بشأن الأرباح بين البنوك الأوروبية.

وتسعى مجموعة "إنتيسا سان باولو" في إطار خطة جديدة لأربع سنوات، لخفض التكاليف والحد من المخاطر وتعزيز الأعمال التجارية القائمة على الرسوم لتحسين نسبة التكلفة إلى الدخل، ورفعها إلى 46.4 % في عام 2025، فضلا عن تحقيق دخل صاف قدره 5ر6 مليار يورو في عام 2025، وتحقيق عائد على الأسهم الملموسة بنسبة 13.9%.

كما يعتزم بنك "يونكريديت إس بي أيه" إعادة 16 مليار يورو على الأقل إلى المساهمين بحلول عام 2024، في حين رفعت مجموعة "بانكو بيلباو فيزكايا أرجنتاريا إس أيه" المصرفية الإسبانية سقف هدفه بدفع أرباح للمستثمرين إلى بين 40% و50%.