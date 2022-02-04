الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابات كورونا فى اليابان تكسر حاجز الـ 3 ملايين

كورونا في اليابان
كورونا في اليابان

أعلنت السلطات الصحية في اليابان اليوم الجمعة، تسجيل 43 ألفا و860 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ(24) ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد منذ بداية انتشاره إلى 3 ملايين و69 ألفا و393 إصابة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم أنه تم خلال الـ(24) ساعة الماضية أيضا تسجيل 33 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 19 ألفا و103 وفيات، فيما بلغ إجمالي الحالات الحرجة في البلاد 1042 حالة.

وقال وزير الصحة الياباني، شيجيوكي جوتو، إن حكومة بلاده تأمل في الموافقة الطبية على دواء "باكسلوفيد" لعلاج (كوفيد- 19) الذي تنتجه شركة فايزر بحلول منتصف شهر فبراير الجاري.

وأوضح جوتو- خلال مؤتمر صحفي- أن اليابان توصلت إلى اتفاق نهائي مع شركة الأدوية الأمريكية لشراء جرعات باكسلوفيد لمليوني شخص بحلول نهاية هذا العام، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية.

وأشار وزير الصحة الياباني إلى أنه بمجرد منح الموافقة الصيدلانية سيتم تسليم جرعات لـ40 ألف شخص على الفور.

يُشار إلى أن دواء باكسلوفيد عبارة عن حبوب تؤخذ عن طريق الفم وهو مزيج من عقارين مضادين للفيروسات، وأظهرت التجارب السريرية أن هذا الدواء يوفر فرصة كبيرة في منع دخول المستشفى والوفيات فهو يقلل من هذه المخاطر بنسبة 88 بالمائة للمرضى الذين تناولوا الدواء في غضون خمسة أيام من ظهور الأعراض، مقارنة بأولئك الذين تلقوا علاجًا آخر، وهو دواء يمنع الفيروس التاجي من التكاثر في الجسم، ويوصي باستخدامه مرتين في اليوم لمدة خمسة أيام.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن نسبة شغل أسرّة المستشفيات المخصصة لمرضى كوفيد- 19 ارتفعت إلى 2. 49 بالمائة، حيث تخضع أكثر من نصف محافظات اليابان ومن بينها طوكيو لحالة شبه طوارئ.

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