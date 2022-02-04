الجمعة 04 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

7 سرقات لعصابة «خطف الهواتف» في المطرية

عصابة
عصابة

كشف محضر استدلال رجال مباحث القاهرة في واقعة ضبط المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف من المواطنين أن المتهمين قاموا بارتكاب 7 حوادث سرقة بذات الأسلوب. 

وكان رجال مباحث  القاهرة نجحوا في القبض على تشكيل عصابى بمنطقة المطرية، تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف"، وحرر محضر بالواقعة.

وعن التفاصيل، أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين - "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم بتكوين عصابة  تخصص نشاطها الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام مركبة "توك توك".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما مركبة "توك توك" ملك وقيادة أحدهما والمستخدمة فى ارتكاب وقائع السرقة، وأقرا بتصرفهما فى الهواتف المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" - مقيم بدائرة القسم، حيث تم ضبطه وبحوزته كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها، وكذا عدد 5 هواتف محمولة مختلفة الأنواع "مجهولين المصدر".

كما اعترف المتهمان بأنهما من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف، واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

القاهرة مباحث الهواتف سرقة حوادث المواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

الأكثر قراءة

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والكاميرون Programme National HD

موعد مباراة مصر القادمة أمام السنغال فى نهائي كأس أمم إفريقيا

تثبيت سعر السولار وتحريك أسعار البنزين 25 قرشًا

وفاة المخرج جلال الشرقاوى

انتقاما من طليقها.. القصة الكاملة لإلقاء سيدة لبناتها من كوبري قصر النيل

تعزيزات أمنية حول محطات الوقود لمنع التلاعب بعد زيادة أسعار البنزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

كيف بدأت حضارة مصر قبل أن يبدأ التاريخ؟

حسين دعسة

ماذا بعد" تصفية /انتحار" زعيم عصابة داعش سوريا؟

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر في سبع سنوات

مدحت بشاى

التحصين الثقافي في مواجهة المس المؤلم

عبد الرحيم طايع

حفرة على الطريق الدائرى!

مؤمن المحمدي

الأزهر والمرور

د. محمد عفيفي

طوبة وأمشير!

صور

بالصور ..مصر «تروّض» أسود الكاميرون وتصعد لنهائي كأس الأمم

ندوة نوال السعداوي في معرض الكتاب بحضور الدكتور محمد الباز

توزيع جوائز معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: رفض بعض الدول تقرير «العفو الدولية» بشأن إسرائيل موقف غريب

جرافات الاحتلال تهدم مساكن فى رام الله.. والمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: سلطات الاحتلال تتحدى تقرير أمنستي بمزيد من الاستيطان