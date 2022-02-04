7 سرقات لعصابة «خطف الهواتف» في المطرية

كشف محضر استدلال رجال مباحث القاهرة في واقعة ضبط المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف من المواطنين أن المتهمين قاموا بارتكاب 7 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

وكان رجال مباحث القاهرة نجحوا في القبض على تشكيل عصابى بمنطقة المطرية، تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف"، وحرر محضر بالواقعة.

وعن التفاصيل، أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين - "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم بتكوين عصابة تخصص نشاطها الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام مركبة "توك توك".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما مركبة "توك توك" ملك وقيادة أحدهما والمستخدمة فى ارتكاب وقائع السرقة، وأقرا بتصرفهما فى الهواتف المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" - مقيم بدائرة القسم، حيث تم ضبطه وبحوزته كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها، وكذا عدد 5 هواتف محمولة مختلفة الأنواع "مجهولين المصدر".

كما اعترف المتهمان بأنهما من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف، واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.