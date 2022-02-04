بدأ حياته العملية كمدرس علوم.. أبرز المعلومات عن المخرج جلال الشرقاوي

رحل عن دنيانا صباح اليوم 4 فبراير المخرج القدير جلال الشرقاوي، بعد معاناة طويلة على إثر إصابته بوباء فيروس كورونا المستجد، نستعرض معكم في التقرير التالي بعض المعلومات عنه.

اسمه بالكامل محمد جلال أحمد توفيق الشرقاوي.

أحمد توفيق ولد في 14 يونيو في عام 1934 في مدينة القاهرة.

حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة السعيدية الثانوية بنين.

حصل على بكالوريوس العلوم من جامعة القاهرة عام 1954.

ثم حصل على دبلوم خاص تربية وعلم النفس من جامعة عين شمس 1955.

ثم حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1958 تخصص إخراج.

حصل على دبلوم إخراج من معهد جوليان بريتو للدراما في فرنسا عام 1960.

حصل على دبلومة إخراج من المعهد العالي للدراسات السينمائية من فرنسا عام 1962.

عمل في بداية حياته كمدرس علوم عندما لم يجد وظيفة في الفن.

ثم شغل عدة وظائف منها مدرس التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1962.

شغل منصب مديرا للمسرح الكبير مسرح توفيق الحكيم عام 1967.

شغل منصب أستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

شغل منصب رئيس قسم التمثيل والإخراج عام 1975.

ثم شغل منصب عميد المعهد العالي للفنون المسرحية من عام 1975 حتى عام 1979.

عمل كمخرج في الأفلام السينمائية وأخرج أفلام ومسرحيات معروفة.

تزوج وأنجب ثلاثة أبناء منهم الفنانة عبير الشرقاوي التي قدمت بعض الأعمال الفنية ثم اعتزلت وارتدت الحجاب.

توفى المخرج الكبير جلال الشرقاوي اليوم 4 فبراير بعد معاناته من الإصابة بمضاعفات فيروس وباء فيروس كورونا المستجد، وكانت ابنته الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي قد أعلنت خبر وفاة والدها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وكتبت: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. بابا في ذمة الله أرجوكم ادعوا له بالرحمة وادعوا لنا بالصبر”.