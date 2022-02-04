الجمعة 04 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بدأ حياته العملية كمدرس علوم.. أبرز المعلومات عن المخرج جلال الشرقاوي

جلال الشرقاوى
جلال الشرقاوى

رحل عن دنيانا صباح اليوم 4 فبراير المخرج القدير جلال الشرقاوي، بعد معاناة طويلة على إثر إصابته بوباء فيروس كورونا المستجد، نستعرض معكم في التقرير التالي بعض المعلومات عنه.

  • اسمه بالكامل محمد جلال أحمد توفيق الشرقاوي.
  • ولد في 14 يونيو في عام 1934 في مدينة القاهرة.
  • حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة السعيدية الثانوية بنين.
  • حصل على بكالوريوس العلوم من جامعة القاهرة عام 1954.
  • ثم حصل على دبلوم خاص تربية وعلم النفس من جامعة عين شمس 1955.
  • ثم حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1958 تخصص إخراج.
  • حصل على دبلوم إخراج من معهد جوليان بريتو للدراما في فرنسا عام 1960.
  • حصل على دبلومة إخراج من المعهد العالي للدراسات السينمائية من فرنسا عام 1962.
  • عمل في بداية حياته كمدرس علوم عندما لم يجد وظيفة في الفن.
  • ثم شغل عدة وظائف منها مدرس التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1962.
  • شغل منصب مديرا للمسرح الكبير مسرح توفيق الحكيم عام 1967.
  • شغل منصب أستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية.
  • شغل منصب رئيس قسم التمثيل والإخراج عام 1975.
  • ثم شغل منصب عميد المعهد العالي للفنون المسرحية من عام 1975 حتى عام 1979.
  • عمل كمخرج في الأفلام السينمائية وأخرج أفلام ومسرحيات معروفة.
  • تزوج وأنجب ثلاثة أبناء منهم الفنانة عبير الشرقاوي التي قدمت بعض الأعمال الفنية ثم اعتزلت وارتدت الحجاب.
  • توفى المخرج الكبير جلال الشرقاوي اليوم 4 فبراير بعد معاناته من الإصابة بمضاعفات فيروس وباء فيروس كورونا المستجد، وكانت ابنته الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي قد أعلنت خبر وفاة والدها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وكتبت: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. بابا في ذمة الله أرجوكم ادعوا له بالرحمة وادعوا لنا بالصبر”.
جامعة القاهرة جلال الشرقاوي المخرج القدير جلال الشرقاوي المخرج المعهد العالى للفنون المسرحية القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

الأكثر قراءة

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والكاميرون Programme National HD

موعد مباراة مصر القادمة أمام السنغال فى نهائي كأس أمم إفريقيا

تثبيت سعر السولار وتحريك أسعار البنزين 25 قرشًا

وفاة المخرج جلال الشرقاوى

7 سرقات لعصابة «خطف الهواتف» في المطرية

إعدام 2 طن لحوم فاسدة قبل تقديمها للمواطنين فى مطعم شهير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

كيف بدأت حضارة مصر قبل أن يبدأ التاريخ؟

حسين دعسة

ماذا بعد" تصفية /انتحار" زعيم عصابة داعش سوريا؟

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر في سبع سنوات

مدحت بشاى

التحصين الثقافي في مواجهة المس المؤلم

عبد الرحيم طايع

حفرة على الطريق الدائرى!

مؤمن المحمدي

الأزهر والمرور

د. محمد عفيفي

طوبة وأمشير!

صور

بالصور ..مصر «تروّض» أسود الكاميرون وتصعد لنهائي كأس الأمم

ندوة نوال السعداوي في معرض الكتاب بحضور الدكتور محمد الباز

توزيع جوائز معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: رفض بعض الدول تقرير «العفو الدولية» بشأن إسرائيل موقف غريب

جرافات الاحتلال تهدم مساكن فى رام الله.. والمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: سلطات الاحتلال تتحدى تقرير أمنستي بمزيد من الاستيطان