الجمعة 04 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«كرامة أفضل».. دورة في التربية الجنسية بمعهد الرعاية 20 فبراير

معهد الرعاية
معهد الرعاية

أعلن معهد الرعاية والتربية عن تنظيم قسم الإرشاد النفسي به دورة تدريبية للآباء والأمهات والخدام والخادمات عن التربية الجنسية، لمرحلتي الطفولة والمراهقة بعنوان "كرامة أفضل".

وتتناول الدورة، التي تمتد من ٢٠ فبراير الجاري إلى ١٠ إبريل المقبل، (يوم الأحد من كل أسبوع، من ٦ : ٩ مساءً)، عناوين مثل "مفاهيم جنسية أساسية"، و"التربية الجنسية"، "التوعية للوقاية من التحرش" وغيرها من الموضوعات.

ويقبل المعهد خريجى الجامعات فقط، من الآباء الكهنة والخدام والخادمات، حيث يحصلون من خلاله على درجة الدبلومات، فى أحد التخصصات التالية، الرعاية الكنسية، الكتاب المقدس، الحياة الكنسية، الإرشاد الروحي، الإرشاد النفسي، الإرشاد الأسرى، الموارد البشرية، رعاية الطفولة، رعاية المسنين، كما يتيح لخريجيه فرصة الحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه.

نظام الدراسة بالمعهد

للمعهد 38 فرعا داخل مصر "للدراسة بنظام الانتساب" و18 فرعًا خارج مصر للدراسة بنظام "online" إلى جانب الفرع الرئيسى الذى يعمل بنظام الانتظام.

نظام الدراسة بالمعهد عن طريق الانتظام فى القاهرة فقط، ولا تقل نسبة حضور المحاضرات عن 75% وفى حالة عدم استيفاء نسبة الحضور لا يؤدى الدارس الامتحان.

نظام الانتساب في الفروع الأخرى داخل مصر، ويقبل المعهد الدارسين بنظام الانتساب، وفيه يعفى الدارس من المحاضرات، ويشاهدها من خلال الموقع الخاص بالمعهد، على أن يكون فى تواصل مستمر مع المعهد لمتابعة المقررات الدراسية، ويؤدى الدارس الامتحانات فى الفرع الذى ينسب للمعهد من خلاله.

نظام الاستماع، حيث يقبل المعهد الدارسين بهذا النظام بشرط ألا يقل مؤهلهم عن الثانوية العامة وما فى مستواها، مع تسديد الرسوم الدراسية المقررة، علما بأن الدراس المستمع لا يؤدى أى امتحانات ولا يحصل على أيى درجات علمية من المعهد.

نظام التعليم عن بعد، حيث يتاح فط لأبناء الكنيسة بالمهجر، وذلك من خلال موقع المعهد، ويتم توفير المناهج ومتابعة المحاضرات أون لاين.

مدة الدراسة بالمعهد سنتان، على أن تكون السنة الأولى سنة تأسيسية عامة يتم فيها دراسة مواد أساسية لتكوين فكرة شاملة عن علوم الرعاية الكنسية، ومداخل أقسام الدراسة بالسنة الثانية.

أقسام السنة الثانية، قسم الرعاية الكنسية، والإرشاد الأسري، والإرشاد الروحي، وقسم الحياة الكنسية، وقسم الكتاب المقدس، قسم الإرشاد النفسي، قسم الموارد البشرية، قسم رعاية الطفولة، قسم رعاية كبار السن.

خريجي الجامعات online الموارد البشرية الثانوية العامة رعاية المسنين الآباء الكهنة المقررات الدراسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

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